FETÖ ve Cem Özdemir’den gurbetçilere ortak kumpas

Türkiye düşmanı Almanya Yeşiller Partisi lideri Cem Özdemir’den gurbetçilere kumpas. Özdemir kamu kurumlarından çalışan bazı Türklerin AK Parti ajanı olduğunu, Türkiye’ye bilgi sızdırdığını iddia ederek soruşturulmasını istedi. Bu iddiaların ardından Almanya emniyet birimleri ülkede mülteci ve sığınma vakalarına bakıp karar veren Almanya Mülteci ve Sığınmacı Federal Ofisi’ndeki (BAMF) Türk kökenli çevirmenleri sorguya almaya başladı.

ÇEVİRMENLERE SORUŞTURMA

AK Parti yanlılarının Alman hükümet birimlerine sızdığını düşünen polis bununla da kalmadı. BAMF’ın ofislerine baskın düzenleyerek 15 Türk kökenli çevirmeni soruşturmaya aldı. Emniyet birimleri ayrıca ülkedeki polis teşkilatı içindeki Türk kökenliler üzerinde de soruşturma başlattı.

İFTİRALARI BOŞA ÇIKTI

Türk kökenli çevirmenlerin ve polis teşkilatındaki birçok Türk kökenli çalışanın Türk hükümetine yardım ettiği yönündeki iftiralar hakkında soruşturma başlatan Almanya emniyet birimlerinin eline hiçbir şey geçmedi. Almanya emniyet teşkilatı içinde de bir kişinin rütbesinin düşürülmesi haricinde hiçbir Türk kökenli çalışan görevinden alınmadı.

İŞTE ALMANYA’NIN FETÖ BİLANÇOSU

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Zekeriya Öz ve Celal Kara ile birlikte 600 kamu görevlisi Almanya’ya sığınmış. Bunlardan 250’sinde Türk diplomatik pasaportu bulunuyor. 600 kaçak FETÖ’cünün 380’inin ise yanında Türkiye’de kaçmadan önce üst düzey kamu görevlisi olduğunu gösterir belgeler çıkmış.

Akşam