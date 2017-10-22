FETÖ ve Cem Özdemir’den gurbetçilere ortak kumpas
Almanya’ya firar eden FETÖ’cüler, vatan haini Cem Özdemir’e “Kamuda çalışan gurbetçilerin AK Parti’ye çalışan ajan” olarak lanse etti.22 Ekim 2017 Pazar 09:06
Türkiye düşmanı Almanya Yeşiller Partisi lideri Cem Özdemir’den gurbetçilere kumpas. Özdemir kamu kurumlarından çalışan bazı Türklerin AK Parti ajanı olduğunu, Türkiye’ye bilgi sızdırdığını iddia ederek soruşturulmasını istedi. Bu iddiaların ardından Almanya emniyet birimleri ülkede mülteci ve sığınma vakalarına bakıp karar veren Almanya Mülteci ve Sığınmacı Federal Ofisi’ndeki (BAMF) Türk kökenli çevirmenleri sorguya almaya başladı.
ÇEVİRMENLERE SORUŞTURMA
AK Parti yanlılarının Alman hükümet birimlerine sızdığını düşünen polis bununla da kalmadı. BAMF’ın ofislerine baskın düzenleyerek 15 Türk kökenli çevirmeni soruşturmaya aldı. Emniyet birimleri ayrıca ülkedeki polis teşkilatı içindeki Türk kökenliler üzerinde de soruşturma başlattı.
İFTİRALARI BOŞA ÇIKTI
Türk kökenli çevirmenlerin ve polis teşkilatındaki birçok Türk kökenli çalışanın Türk hükümetine yardım ettiği yönündeki iftiralar hakkında soruşturma başlatan Almanya emniyet birimlerinin eline hiçbir şey geçmedi. Almanya emniyet teşkilatı içinde de bir kişinin rütbesinin düşürülmesi haricinde hiçbir Türk kökenli çalışan görevinden alınmadı.
İŞTE ALMANYA’NIN FETÖ BİLANÇOSU
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Zekeriya Öz ve Celal Kara ile birlikte 600 kamu görevlisi Almanya’ya sığınmış. Bunlardan 250’sinde Türk diplomatik pasaportu bulunuyor. 600 kaçak FETÖ’cünün 380’inin ise yanında Türkiye’de kaçmadan önce üst düzey kamu görevlisi olduğunu gösterir belgeler çıkmış.
Akşam
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Gavurdagli21 sa önce Hain her yerde hain .Rabbim fırsat vermesin bunlara. Ama bu ülkede hep asil soylu mazlumun masumalar kullanıldı ezildi. Devletde (AKP yani sn.c. Bskqni)görsün artık. Yeter muslumanlarin cektigi.fetonun yüzünden binlerce insan mağdur oldu. Kandırıldı. Kullanıldı. Parası gücü makamı olanlar yırttı. Vurun garibana. Ama mazlumun ahıni Allah cc.Görüyordur ve hesabini soracaktir Seçmen21 sa önce Cem özdemir yakında Almanya Dış İşleri Bakanı olacak 1 , Alman Vatandaşı 2 ,, niye hain olsunki kendi ülkesinin haklarını koruyor .. Yarın Dış İşleri Bakanı olarak Türkiyeye geldiğinde kırmızı halı kapıda karşılama fln gördüğünüzde apışıp kalmayın:) hasan22 sa önce zimbalamaya kendi bakanlarindan basla bence resim istersen arsivlerde coooook Mehmetyazici22 sa önce Bunlarabenimyorumumkufuretmemlazimcemsenindefetonunda .. Atakan23 sa önce Bu itlerin işini orda bitiricen bak RUsyaya çeçenkeri nasıl bulundukları yerde yok ediyo Nedim1 gün önce .. ve biz hala bu insanlara nefes aldırıyor sak yazıklar olsun bize.Bu insanlara birde Türk kökenli diyoruz. Zulüm 1453 te sonra erdi. 1 gün önce Alp efendi ordu içindeki kemalistlerin. terörü tehlike görmeyip ve onların Üniversitelerdeki temsilcileri de bilimi bir kenara bırakıp inançlı insanlarla uğraşmasını nasıl izah edeceksiniz. Sen o masalları çocuklarına veya torunlarına anlat. kml1 gün önce Büyük devlet olmanın gereği "hainini nerede olursa olsun bulup gereğini yapmaktır" Hudavendigar1 gün önce provokasyon dan başka ne biliyor bu kanı bozuk olanlar. Siyonist yahudi köpekleri1 gün önce Bunların patronları aynı.cem için söylüyorum.hem islam düşmanı olacaksın,hem sözde islamcı takınanlar ile birlikte takılacaksın.fetöcüler için söyleyeyim.hem islamcı takınacaksın,hem islam düşmanları ile takılacaksın.küfür tek millettir.