Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ ve Cem Özdemir’den gurbetçilere ortak kumpas

Almanya’ya firar eden FETÖ’cüler, vatan haini Cem Özdemir’e “Kamuda çalışan gurbetçilerin AK Parti’ye çalışan ajan” olarak lanse etti.

22 Ekim 2017 Pazar 09:06
FETÖ ve Cem Özdemir’den gurbetçilere ortak kumpas

Türkiye düşmanı Almanya Yeşiller Partisi lideri Cem Özdemir’den gurbetçilere kumpas. Özdemir kamu kurumlarından çalışan bazı Türklerin AK Parti ajanı olduğunu, Türkiye’ye bilgi sızdırdığını  iddia ederek soruşturulmasını istedi. Bu iddiaların ardından Almanya emniyet birimleri ülkede mülteci ve sığınma vakalarına bakıp karar veren Almanya Mülteci ve Sığınmacı Federal Ofisi’ndeki (BAMF) Türk kökenli çevirmenleri sorguya almaya başladı.

ÇEVİRMENLERE SORUŞTURMA

AK Parti yanlılarının Alman hükümet birimlerine sızdığını düşünen polis bununla da kalmadı. BAMF’ın ofislerine baskın düzenleyerek 15 Türk kökenli çevirmeni soruşturmaya aldı. Emniyet birimleri ayrıca ülkedeki polis teşkilatı içindeki Türk kökenliler üzerinde de soruşturma başlattı. 

İFTİRALARI BOŞA ÇIKTI 

Türk kökenli çevirmenlerin ve polis teşkilatındaki birçok Türk kökenli çalışanın Türk hükümetine yardım ettiği yönündeki iftiralar hakkında soruşturma başlatan Almanya emniyet birimlerinin eline hiçbir şey geçmedi. Almanya emniyet teşkilatı içinde de bir kişinin rütbesinin düşürülmesi haricinde hiçbir Türk kökenli çalışan görevinden alınmadı.

İŞTE ALMANYA’NIN FETÖ BİLANÇOSU

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Zekeriya Öz ve Celal Kara ile birlikte 600 kamu görevlisi Almanya’ya sığınmış. Bunlardan 250’sinde Türk diplomatik pasaportu bulunuyor. 600 kaçak FETÖ’cünün 380’inin ise yanında Türkiye’de kaçmadan önce üst düzey kamu görevlisi olduğunu gösterir belgeler çıkmış. 

Akşam

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 09:06
  1. AK Parti
  2. Cem Özdemir
  3. Yeşiller Partisi
  4. FETÖ
  • GavurdagliGavurdagli21 sa önce
    Hain her yerde hain .Rabbim fırsat vermesin bunlara. Ama bu ülkede hep asil soylu mazlumun masumalar kullanıldı ezildi. Devletde (AKP yani sn.c. Bskqni)görsün artık. Yeter muslumanlarin cektigi.fetonun yüzünden binlerce insan mağdur oldu. Kandırıldı. Kullanıldı. Parası gücü makamı olanlar yırttı. Vurun garibana. Ama mazlumun ahıni Allah cc.Görüyordur ve hesabini soracaktir
  • SeçmenSeçmen21 sa önce
    Cem özdemir yakında Almanya Dış İşleri Bakanı olacak 1 , Alman Vatandaşı 2 ,, niye hain olsunki kendi ülkesinin haklarını koruyor .. Yarın Dış İşleri Bakanı olarak Türkiyeye geldiğinde kırmızı halı kapıda karşılama fln gördüğünüzde apışıp kalmayın:)
  • hasanhasan22 sa önce
    zimbalamaya kendi bakanlarindan basla bence resim istersen arsivlerde coooook
  • MehmetyaziciMehmetyazici22 sa önce
    Bunlarabenimyorumumkufuretmemlazimcemsenindefetonunda ..
  • AtakanAtakan23 sa önce
    Bu itlerin işini orda bitiricen bak RUsyaya çeçenkeri nasıl bulundukları yerde yok ediyo
  • NedimNedim1 gün önce
    .. ve biz hala bu insanlara nefes aldırıyor sak yazıklar olsun bize.Bu insanlara birde Türk kökenli diyoruz.
  • Zulüm 1453 te sonra erdi. Zulüm 1453 te sonra erdi. 1 gün önce
    Alp efendi ordu içindeki kemalistlerin. terörü tehlike görmeyip ve onların Üniversitelerdeki temsilcileri de bilimi bir kenara bırakıp inançlı insanlarla uğraşmasını nasıl izah edeceksiniz. Sen o masalları çocuklarına veya torunlarına anlat.
  • kmlkml1 gün önce
    Büyük devlet olmanın gereği "hainini nerede olursa olsun bulup gereğini yapmaktır"
  • HudavendigarHudavendigar1 gün önce
    provokasyon dan başka ne biliyor bu kanı bozuk olanlar.
  • Siyonist yahudi köpekleriSiyonist yahudi köpekleri1 gün önce
    Bunların patronları aynı.cem için söylüyorum.hem islam düşmanı olacaksın,hem sözde islamcı takınanlar ile birlikte takılacaksın.fetöcüler için söyleyeyim.hem islamcı takınacaksın,hem islam düşmanları ile takılacaksın.küfür tek millettir.
Daha fazla yorum göster (1/10)
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
Melih Gökçek böyle sevindi
Melih Gökçek böyle sevindi
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı