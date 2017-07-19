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FETÖ ve PKK soruşturmasında 27 kişi cezaevine gönderildi

Siirt merkezli 13 ilde FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 27'si tutuklandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:28
FETÖ ve PKK soruşturmasında 27 kişi cezaevine gönderildi

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli tarihlerde Siirt merkezli 13 ilde FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 30 Haziran 2017 tarihinde ilimiz merkezli 13 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı ve planlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 rütbeli askeri personel, 3 mahrem imam ve 2 sivil şahıs olmak üzere 26 şahıstan 22'si tutuklandı, 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca PKK/KCK terör örgütüne yönelik 4 Temmuz 2017 tarihinde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şahıs tutuklandı. 7 Temmuz tarihinde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklandı" denildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 08:28
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