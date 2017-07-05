FETÖ ve Esed parmağı çıktı

Twitter’da Suriyelilere yönelik tahrikleri organize edenlerin FETÖ ve diğer terör örgütlerine yakın hesaplar olduğu belirlendi. Emniyet genel müdürlüğü ırkçı kampanyanın büyümemesi için harekete geçti. Twitter’dan provokatif ‘hashtag’ kaldırıldı.

Bir süredir sosyal medyada başlatılarak toplumsallaştırılmaya çalışılan Suriyeli mülteci düşmanlığının arkasından da istihbarat servislerinin oyunu çıktı. Suriyeli mülteci gibi Türkiye’ye gelerek görev bekleyen Muhaberat’a bağlı ajanlar olayların kışkırtılmasında başrol oynuyor.

DÜNÜRLER İŞİN İÇİNDE

Son günlerdeki mülteci düşmanı paylaşımların da FETÖ’cü hesaplar tarafından köpürtülüyor olması dikkat çekiyor. Bu projenin koordinatörleri arasında eski Fatih Üniversitesi Rektörü olan ve örgütün üst düzey isimleri arasında yer alan Şerif Ali Tekalan da bulunuyor. Tekalan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in gizli finansörlerinden biri olan Haşem Akad’ın dünürü. Suriye gizli servisi Muhaberat’da etkin olan Akad’ın kızıyla Tekalan’ın oğlu 2015 yılında evlenmişti. Akad’ın, Suriye’de rejim yanlısı milis güçler olan Şebbihalara silah ve teçhizat desteği sağladığı da biliniyor.

Ankara’da 26 Haziran Pazartesi günü Yeşilöz Siteler mevkii ve Hüseyin Gazi mahallelerinde Suriyeli mültecilere saldırılar yaşandı. Suriyelilere ait dükkanları yağmalayan ve araçlara zarar vermeye çalışan gruplar polisin müdahalesiyle dağıtıldı ve yaralananlar hastaneye kaldırıldı. 29 Haziran 2017’de ise Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Suriyeli mülteciler ile mahalle sakinleri arasında büyük bir gerginlik çıkarılmak istendi.

Önceki akşam Ankara Demetevler’de Suriyeli mültecilerin kadınlara tacizde bulunduğu iddiası sosyal medyada yaygınlaştırılmaya çalışıldı. Halkı mültecilere saldırmaya çalışan hesaplar büyük bir hızla paylaşımlarda bulunarak vatandaşlarda mültecilere karşı nefret körüklenmek istendi. Gerçek ise çok geçmeden anlaşıldı. Iraklı inşaat işçilerinin müteahhitle yaptığı yevmiye tartışması üzerine olay “mültecilerden taciz” kılıfıyla dolaşıma sokulmuştu.

ANKARA HAREKETE GEÇTİ

Bu arada sosyal medyada yapılan ırkçı paylaşımların vehameti üzerine Twitter’la da temasa geçildi. Twitter, Ankara’nın devreye girmesiyle ırkçı “trend topic” listesinden bu paylaşımı kaldırdı. Ankara Valisi Ercan Topaca da Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada “Demetlevler Parkı’nda, gençler arasında çıkan tartışmada Iraklı bir Türkmen hafif yaralanmış ve tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir. Sosyal medyada provokasyon amacıyla yayınlanan yalan haberlere itibar edilmemesini, polisin uyarı ve ikazına uyulmasını istirham ediyorum” denildi.

EMNİYETTEN TALİMAT

Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriyeli mültecilere yönelik başlatılan kirli kampanya üzerine harekete geçerek olaylara anında etkin müdahale talimatı verdi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu tür durumların büyümesini önlemek için en yakın çevik kuvvet biriminin bölgeye yönlendirimesi ve gerginlik çıkarılmak istenen mahallede geniş güvenlik tedbirlerin alınması istenildi.

15 TEMMUZ ÖNCESİNE BENZİYOR

Suriyeli mültecilere yönelik başlatılan bu kampanyanın 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde kurgulanan sürece benzerliği dikkat çekiyor. 15 Temmuz sabahına kadar özellikle sosyal medyada köpürtülen iddialarla “Suriyelilere Vatandaşlık Verilmesin” veya “Suriyeliler Sınırdışı Edilsin” şeklinde kampanyalar başlatılmıştı. FETÖ’ye müzahir kullanıcıların köpürttüğü kampanyada ülkede kaos oluşturulmaya çalışılmış hemen arkasından darbe girişimi gelmişti.