FETÖ üyesi 181 kişiye tutuklama

Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 30 kişi gözaltına alınırken, 181 kişi de tutuklandı.

FETÖ üyesi 181 kişiye tutuklama
Eklenme: 12 Ocak 2017, 07:09
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İSTANBULBu kapsamda Örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 84 şüpheli tutuklandı. Son kararla birlikte soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 315’e çıktı. Zonguldak’ta ise aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu rütbeli 5 polis ile bir kadın memur gözaltına alındı. Muğla’nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan 3 işadamından 2’si tutuklandı. Batman’da da FETÖ’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

 
EtiketlerFETÖ üyesi 181 kişiye tutuklamaFETÖ
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