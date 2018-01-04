Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ tutukluusu iş adamı tahliye edildi

FETÖ'den tutuklu iş adamı Cahit Nakıboğlu, sağlık sorunlarından dolayı ev hapsi şartı ile tahliye oldu.

04 Ocak 2018 Perşembe 17:07
FETÖ tutukluusu iş adamı tahliye edildi

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding'e yönelik açılan davada 21 sanık ile birlikte yargılanan Naksan Holding eski Yönetim Kulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi şartı ile tahliye edildi.

İHA'nın haberine gör,e 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından cezalandırılması talep edilen ve tutuklu bulunan Nakıboğlu, dava sürecinde sağlık sorunları ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda da cezaevinde sağlık sorunları yaşayan Nakıboğlu, kaldırıldığı hastanede anjiyo olmuştu. Anjiyonun ardından tekrar cezaevine götürülen Nakıboğlu’nın avukatları, aldığı rapor ile 8. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak, tahliyesini talep etti.

Kalpte bir damar yüzde 100 diğeri yüzde 70 ve diğer ikisi de yüzde 50 tıkalı çıktığı, aynı zamanda beyine giden ana damar karotiste yüzde 90 tıkalı yüksek felç ve kalp krizi riski yönünde raporu bulunan Nakıboğlu'nun raporu, mahkeme heyeti tarafından değerlendirilerek, cezaevi koşullarında kalmasının sağlığı açısından risk teşkil ettiğine karar verildi.

Nakıboğlu, ev hapsi şartıyla tahliye etti.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 17:07
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. Cahit Nakıboğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da saldırı davasında tahliye
    1. İstanbul'da saldırı davasında tahliye
    2. Öğrencileri taşıyan minibüs ile..
    3. Cani baba hakkında istenen ceza belli..
    4. Yangın sonrası makam odasına böyle girdi
    5. Sınırda 15 canlı bomba öldürüldü
    6. Fatih Terim'in yardımcısı belli oldu
    7. İşte dünyanın en kısa ve en hüzünlü..
    8. Yemen’de savaş şiddetlendi: 24 saatte..
    9. ABD'de işsizlik başvuruları..
    10. PKK'lı teröristin ablası DEAŞ'lı..
    11. 1950'lilerin Türk dış politikasını..
    12. Japon balığına tekerlekli sandalye yaptı
    13. Kolundaki leke yüzünden ölüyordu
    14. O örgüt HAMAS'a savaş ilan etti
    15. 'Kaçak salep orkideleri' bilime hizmet..
    16. FETÖ tutukluusu iş adamı tahliye edildi
    17. FETÖ firarisi Komiser Hüseyin Korkmaz..
    18. Katliam gibi kaza! Tren, kamyon ve..
    19. Trafiği artık onlar yönetecek!
    20. Nar kabuklarını çöpe atmayın
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha