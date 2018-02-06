'FETÖ, Tunceli'ye giremedi' diye övünüyorlardı ama PKK, DHKP-C...

Tunceli'de faaliyet gösteren çok sayıdaki sol terör örgütlerini görmezden gelen bir kısım medya, Tunceli'de FETÖ'nün faaliyet yürütememesiyle gurur duyuyor. Terörde seçicilik yapan söz konusu medyanın amacı 'sol terör örgütlerini' zararsız gösterme çabası olarak gösterildi.

SOL TERÖR ÖRGÜTLERİNE SESLERİ ÇIKMADI

Tunceli'yi yaşanmaz hale getiren PKK, DHKP-C, TİKKO ve MLKP-C gibi terör örgütlerinin kente verdiği hasara değinmeyen sol medya, pembe yalanlarıyla kendisini avutmaya devam ediyor.

İşte Tunceli'ye giren bazı terör örgütleri:

DHKP-C

TKP/ML

TİKKO

PKK

TAK

MLSPB

MKP

THKO

DEV-KAR

MLKP

HKO

HTKP