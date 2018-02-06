Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'FETÖ, Tunceli'ye giremedi' diye övünüyorlardı ama PKK, DHKP-C...

FETÖ'nün örgütlenemediği ve giremediği tek ilin Tunceli olduğu iddia edilirken kentte PKK, TİKKO, DHKP-C ve MLKP-C gibi terör örgütlerinin etkin varlığı görmezden gelindi.

06 Şubat 2018 Salı 10:38
'FETÖ, Tunceli'ye giremedi' diye övünüyorlardı ama PKK, DHKP-C...

Tunceli'de faaliyet gösteren çok sayıdaki sol terör örgütlerini görmezden gelen bir kısım medya, Tunceli'de FETÖ'nün faaliyet yürütememesiyle gurur duyuyor. Terörde seçicilik yapan söz konusu medyanın amacı 'sol terör örgütlerini' zararsız gösterme çabası olarak gösterildi.

SOL TERÖR ÖRGÜTLERİNE SESLERİ ÇIKMADI

Tunceli'yi yaşanmaz hale getiren PKK, DHKP-C, TİKKO ve MLKP-C gibi terör örgütlerinin kente verdiği hasara değinmeyen sol medya, pembe yalanlarıyla kendisini avutmaya devam ediyor.

İşte Tunceli'ye giren bazı terör örgütleri:

DHKP-C
TKP/ML
TİKKO
PKK
TAK
MLSPB
MKP
THKO
DEV-KAR
MLKP
HKO
HTKP

 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:38
  1. SOL medya
  2. tunceli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1.Lig ekibinden Yılmaz Vural bombası
    1. TFF 1.Lig ekibinden Yılmaz Vural bombası
    2. 'Her 3 kanser vakasından 2'sini..
    3. Hami Mandıralı'dan flaş itiraf!..
    4. Öğretmenlerin özlük haklarını ihlal..
    5. Suriyelilerden ilginç yöntem! Böyle..
    6. Çiçekle sürpriz yaptı, hapis..
    7. Kritik bölge ele geçirildi!..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    9. 3. Havalimanı personel alımları..
    10. Almanlar yazdı: Aleviler güçlendi,..
    11. Erdoğan ile Trump o konuda restleşti!
    12. Yeşilay ile Turkcell’den bağımlılıkla..
    13. İşte SİHA ile vurulan Öcalan anıtının..
    14. Şişli'de hırsızlık şüphelisi polisin..
    15. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu trafik..
    16. Bursaspor'dan Zeytin Dalı sürprizi
    17. Yerli Whatsapp nasıl indirilecek?
    18. Terör örgütü PYD'den küstah hamle!
    19. Öğretmenlere operasyon! Gözaltılar var
    20. Cape Town kuraklık ve susuzlukla..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Önemli ayrıntıyı paylaştı! PKK böyle şaşırtıldı
    Önemli ayrıntıyı paylaştı! PKK böyle şaşırtıldı