'FETÖ, Tunceli'ye giremedi' diye övünüyorlardı ama PKK, DHKP-C...
FETÖ'nün örgütlenemediği ve giremediği tek ilin Tunceli olduğu iddia edilirken kentte PKK, TİKKO, DHKP-C ve MLKP-C gibi terör örgütlerinin etkin varlığı görmezden gelindi.06 Şubat 2018 Salı 10:38
Tunceli'de faaliyet gösteren çok sayıdaki sol terör örgütlerini görmezden gelen bir kısım medya, Tunceli'de FETÖ'nün faaliyet yürütememesiyle gurur duyuyor. Terörde seçicilik yapan söz konusu medyanın amacı 'sol terör örgütlerini' zararsız gösterme çabası olarak gösterildi.
SOL TERÖR ÖRGÜTLERİNE SESLERİ ÇIKMADI
Tunceli'yi yaşanmaz hale getiren PKK, DHKP-C, TİKKO ve MLKP-C gibi terör örgütlerinin kente verdiği hasara değinmeyen sol medya, pembe yalanlarıyla kendisini avutmaya devam ediyor.
İşte Tunceli'ye giren bazı terör örgütleri:
DHKP-C
TKP/ML
TİKKO
PKK
TAK
MLSPB
MKP
THKO
DEV-KAR
MLKP
HKO
HTKP
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