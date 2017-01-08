FETÖ toplantılarına bakın kimler katılmış!

FETÖ soruşturmasında itirafçı olan hakim, firari yargı imamı Ahmet Can’ın Çukurambar’daki lüks evde düzenlediği örgüt toplantılarını deşifre etti: “Ahmet Can’ın sohbetlerine Birol Erdem, İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Hüseyin Yıldırım, Ahmet Kaya, Muzaffer Bayram, Galip Tuncay Tutar ve Ahmet Berberoğlu gibi isimler katılırdı”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan hakim Ömer Faruk A., firari yargı imamı Ahmet Can'ın gizli toplantıları ve bu toplantılara katılanlarla ilgili önemli bilgiler verdi. İtirafçı hakim Ömer Faruk A., FETÖ ile lise 3. sınıftayken tanıştığını, ailesinin maddi durumu kötü olmasından ötürü FETÖ dershanesinde burslu okuduğunu, üniversiteyi kazandıktan sonra Bornova'da bir örgüt evine yerleştirildiğini anlattı. "Düzenli olarak ev sohbetleri yapılıyordu. Fetullah Gülen'in kitapları okunuyordu. Zaman zaman gelen öğrencilere ders anlatılırdı" diyen itirafçı, sonraki süreci özetle şöyle anlattı:

"2007 KPSS'de 91 puan aldım. Beni çağırıp, kaymakamlık sınavlarına hazırlanmam gerektiğini söylediler. Sınav nisan ya da mayısta olacaktı. İşletme ve iktisat gibi bölümlerden mezun yaklaşık 50-60 kişi 2 ay çalıştık. Ancak ben hakimlik sınavını kazanınca kaymakamlık sınavına hazırlanmama gerek olmadığını söylediler. Diğer arkadaşlar bu sınava çalışmaya devam etti. Kaldığımız süre içerisinde TV, internet, cep telefonu yasaktı. Cep telefonlarımız olmadığı için de diğer arkadaşların ne yaptıklarını veya sonradan nereye gittiklerini bilmiyorum."