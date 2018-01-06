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Akit FETÖ elebaşının kod adını açıklıyor

Akit gazetesi, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen’in kod adına ulaşmayı başardı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 03:47
Akit FETÖ elebaşının kod adını açıklıyor

Daha önce 15 Temmuz darbesinden sorumlu Hava Kuvvetleri İmamı firari Adil Öksüz’ün kod adının “Namık” olduğunu kamuoyuna ilk duyuran Akit gazetesi, şimdi de terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen’in kod adına ulaşmayı başardı. Fetullah Gülen’in daha önce hiçbir soruşturmada ve mahkeme safahatında dillendirilmeyen ve FETÖ tarafından büyük titizlikle saklanan kod adı: Kaptan!

Tepe: Bir din adamı neden kod isim kullanır

Konuyla ilgili Akit’e konuşan güvenlik uzmanı Oktay Tepe, Diyanet’in camilerinde uzun yıllar vaizlik yapmış, ardından da İslami cemaat kurarak onlara dini eğitim verdiği iddiasında olan bir din adamı neden kod adı kullanır? Kurduğu sözde cemaatin üyeleri neden kod adı alır? İşte bu soruyu başta ana muhalefet partisi olmak üzere, hâlâ FETÖ’ye yakınlık duyan herkesin kendisine sorması gerekir” dedi.

SİYONİZM FETÖ’YÜ KOÇBAŞI OLARAK KULLANMAK İSTEDİ

“İslam, bugünlerde tarihinin en sarsıcı savaşının içinde ve düşmanlar çok yönlü olarak saldırıyor” tespitini yapan Tepe, “Bu savaştan ya galip çıkarız, ya da İslam tarihi kitaplarında ancak bir paragraf olarak yer alırız. Siyonizm, FETÖ’yü bu savaşta koçbaşı olarak kullanmak istedi. Amaç İslam yurtlarının vaat edilmiş topraklara katılması. İslam düşmanları çok yönlü ve asimetrik olarak saldırıyor. Zafer, inananların birlik olmasına bağlı. Aramızda tefrikaya yer olmamalı. Hele hele Siyonistlerin dış saldırılarında kullandıkları konulara sarılıp onların değirmenine su taşımamalıyız. İktidarıyla muhalefetiyle din kardeşliğinde birleşip ortak paydamız olan vatanımızı savunmalıyız” şeklinde konuştu.

ANA MUHALEFET DENİZE DÜŞEN ADAM GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE SARILIYOR

Oktay Tepe, “Ana muhalefet, iktidara vurayım derken en büyük darbeyi kendi tabanını vuruyor. Tabanına duygusal geçirgenliğini kaybedince de silinme korkusuyla bölücü örgüt başları ile istişare hatasına düşüyor. Oylarını bu şekilde artıracağını sanıyorlar ama öz tabanını kaybedip denize düşen adamın yılana sarıldığı gibi terör örgütlerine sarılıyorlar. Bu sayede şeytan, müritlerini siyasi hizalamalara yerleştirmiş oluyor. Bu kısır döngüye düştükleri için de siyaseti sadece iftiralarla yürütmeye çalışıyorlar. Ana muhalefetin bir an önce bu ülkenin düşmanlarının değirmenine su taşımayı bırakıp, bu ülkeye hizmet etmek üzere kendine çekidüzen vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

MUHAMMET KUTLU / İSTANBUL

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 03:47
  1. Fetullah Gülen
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