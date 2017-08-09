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FETÖ tanığı: Kurbanların kesildiğine inanmıyorduk

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan davanın ikinci gününde 15 tanık dinlendi. Tanıklar arasında bulunan Kayserinin önemli inşaat firma sahiplerinden Suat Altın, kurban bağışlarıyla ilgili bilgi verdi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 00:21
FETÖ tanığı: Kurbanların kesildiğine inanmıyorduk

FETÖ ibadetin her türlüsüne fesat katmış. 2010 yılında cemaat ile tanıştım. 2010 yılında ilk katıldığı oturmalarda Ömer Bozok, Duran Güven, Veysel Çiftçi vardı. Dini sohbetler üzerine başlayan toplantıların sonunda burs, himmet ve yardım istenirdi. Sohbetler katıldığım dönemde Halit Şeker, Oğuz Umucu, Murat Yanık ve Servet Demir isimli hocalarım vardı. 17-25 dönemine yakın zamanda dini sohbetlerde siyasi söylemlerde bulunulunca içlerinden ayrıldım. Ayrıldıktan sonra çeşitli operasyonlara uğradım. Ev oturmalarını kışın evlerde, yaz döneminde ise bağlarda ve yurtların toplantı salonlarda yapıyorduk. Toplantı yerinin kararını hocalar WhatsApp programı üzerinden bize bildiriyordu. Yıl içerisinde 'Himmet' adı altında para toplanırdı. Paraları himmet için grup hocaları için çalışan muhasebeci Raşit alırdı."

MEMDUH BOYDAK BANK ASYA İÇİN PARA YATIRMAMI İSTEDİ 

Cemaate ait dergi ve gazetelere abone olduğunu söyleyen Altın, şöyle devam etti:

"Bank Asyanın durumunu kötüye gittiği dönemlerde desteklenmesi için para istendi ve benden para yatırmam konusunda talepte bulunan Memduh Boydaktır. İnanmadığım hiçbir şeye para yatırmamın doğru olmadığı düşüncesi ile para yatırmadım. Bir dönem Melikşah Üniversitesinde Sıtkı Baş başkanlığında himmet toplantıları düzenlenirdi. 200ye yakın işadamının katıldığı toplantılar düzenlenirdi. KHK ile kapatılan Battalgazi Eğitim Kurumlarında başkanvekilliği görevini yürüttüm. 2013 yılında Senegale düzenlenen yurt dışı gezisine katıldım ve okul yaptırılması ile ilgili 15er bin dolar para toplandı. İnşaatçılar arasında himmet parası bedelini tutuklu sanık GESİAD başkanı Hamdi Kınaş, Organize Sanayi Bölgesini ise Memduh Boydak belirlerdi. Ben 110 Bin TL himmet parası verdim.

Kurban bağışlarının da 1 ay önceden belirlendiği söyleyen Suat Altın, kendilerinden kurban talebinde bulunulduğunu, kendisinin bunun parasını verdiğini anlatırken, "Kurban bağışlarını cemaat hocaları takip ederdi. İlk dönemlerde kurbanlarımızın kesildiğini biliyorduk, ancak ilerleyen dönemlerde kurbanların kesildiğine inanmıyorduk. Cemaatten kopma nedenlerimden birisi de oturma hocamız Servet Demir'in mahalli idareler seçimlerinde AK Parti yerine CHP ve HDP'ye oy verilmesi yönünde çağrıda bulunması oldu" diye konuştu.

Davanın ikinci gününde Ahmet Tevrizoğlu, Ergün Bilen, Savaş Karatay, Erdoğan Aslan, Yılmaz Altınok, Cengiz Kollugil gibi iş damları tanık olarak dinlendi. Dava diğer tanıkların dinlenmesine yarın devam edilecek.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 00:21
  1. fetö kurban bağışı
  2. Memduh Boydak Bank Asya
  3. Suat Altın kurban bağışları
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