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FETÖ şüphelisinin evinden suikast kalemi çıktı

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir şüphelinin evinde yapılan aramada kalem şeklinde suikast silahı bulundu.

11 Ağustos 2017 Cuma 17:07
FETÖ şüphelisinin evinden suikast kalemi çıktı

FETÖ/PDY terör örgütünün özel güvenlik şirketleri içerisindeki yapılanması ile ilgili çalışmalarda, örgütle irtibat, iltisak veya bağlantısı olan şahıslarla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, önceki gün eş zamanlı olarak bir operasyon düzenlendi. Merkez bölgesinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.A.O. isimli şahsın evinde yapılan aramada, metalik gri renkli kalem şeklinde suikast silahı olarak değerlendirilen bir silah ele geçirildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 17:07
  1. Eskişehir
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
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