FETÖ şüphelisinin ByLock'ta 'Fernandao' adıyla hesap açtığı söylentisi

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "öğretmen yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyette bulunup, finansal destek sağladıkları iddia edilen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, 7'si tutuklu 19 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkemede sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklardan Engin Özkaya, FETÖ/PDY ile uzaktan yakından alakası olmadığını, vatanına milletine bağlı öğrenciler yetiştiren bir öğretmen olduğunu öne sürdü.

Özkaya, mahkemede, aynı dosya kapsamındaki tutuksuz sanıklardan Serdar Çınar isimli şüphelinin iddianamedeki "ByLock programını Play Store'dan bluetooth marifetiyle yükleyen kişiler var. Bu kişiler tespit edilmez. Benim ByLock'taki takma ismim Serdar2337, diğer mütevelli üyesi Engin Özkaya'nın ismi de Fernandao olarak kayıtlıdır" ifadesi üzerine yaptığı savunmada kendisinin ByLock programı kullanmadığını savundu.

FETÖ/PDY ile hiçbir bağlantısının olmadığını her zaman darbecilere karşı olduğunu savunan Özkaya, şöyle devam etti:

"Ben muhafazakar biriyim. Bank Asya'ya da faiz uygulamadığı için hesap açtırdım. Hesabımı da bir yıl önce iptal ettirdim. Ben hiçbir zaman bir terör örgütünün haberleşme ağını kullanmadım. Fernandao ismiyle bir hesap açmadım. Fernandao denince aklıma sadece bir futbolcu ismi geliyor. FETÖ'nün yapmış olduğu hiçbir sohbete de katılmadım."

Mahkeme başkanı diğer sanıkların savunmalarının yarın dinlenmesine karar vererek mahkemeyi erteledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "öğretmen yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 118 sayfalık iddianamede, 7'si tutuklu 19 sanığın "Terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA