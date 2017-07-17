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Polisten kaçan FETÖ şüphelisi camdan atlayarak ayağını kırdı

Bursa'da polisten kaçmak için ikinci kattan atlayan Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi camdan atlayarak ayağını kırdı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:14
Polisten kaçan FETÖ şüphelisi camdan atlayarak ayağını kırdı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen ve FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen üçü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan zanlılar "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve örgütün haberleşme programı olan ‘Bylock’ kullanmak" suçlarından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İKİNCİ KATTAN ATLADI

Zanlılar arasında polisten kaçmak isterken ikinci kattan atlayan ve ayağını kıran bir kadın öğretmen de bulunuyor. 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:14
  1. FETÖ
  2. Bursa Emniyet Müdürlüğü
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