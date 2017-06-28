FETÖ şüphelisi polislere hapis istemi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen ve açığa alınanların da olduğu 11’i tutuklu 22 polis hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 22 şüpheliyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle hazırladığı 75 sayfalık iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, bazı polislerin örgütün "sohbet toplantıları"na katıldıkları, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları ve çocuklarını örgütün okullarına gönderdikleri belirtildi.

Özellikle FETÖ/PDY içerisinde yer alan polislerin sürekli taltif edildiği aktarılan iddianamede, bu taltiflerden de "himmet" adı altında kesinti yapılarak örgüte aktarıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA