FETÖ şüphelisi Osmaniye'de enselendi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama bulunan 1 kişi yol kontrolü sırasında yakalandı.

Erdoğdu köyünde Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan önleyici devriye görevi sırasında, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY)' suçundan aranan 29 yaşındaki M.Ş.’nin yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

İHA