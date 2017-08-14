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FETÖ şüphelisi Osmaniye'de enselendi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan bir kişi yakalandı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:08
FETÖ şüphelisi Osmaniye'de enselendi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama bulunan 1 kişi yol kontrolü sırasında yakalandı.

Erdoğdu köyünde Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan önleyici devriye görevi sırasında, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY)' suçundan aranan 29 yaşındaki M.Ş.’nin yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

İHA

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:08
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