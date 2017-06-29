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FETÖ şüphelisi 13 askeri personel hakkında gözaltı kararı

Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında 13 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

29 Haziran 2017 Perşembe 14:22
FETÖ şüphelisi 13 askeri personel hakkında gözaltı kararı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen 7 subay, 4 astsubay ve 2 uzman çavuşhakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:22
  1. Mersin
  2. Mers
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
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