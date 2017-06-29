FETÖ şüphelisi 13 askeri personel hakkında gözaltı kararı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen 7 subay, 4 astsubay ve 2 uzman çavuşhakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.