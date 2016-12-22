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FETÖ suikast emrini bu şekilde mi verdi?

Rus Büyükelçi’ye yönelik düzenlenen alçak saldırı ile ilgili teröristbaşı Fetullah Gülen’in konuşmasının başında “koltuk değiştirmesi” dikkat çekti.

FETÖ suikast emrini bu şekilde mi verdi?
Eklenme: 22 Aralık 2016, 16:30
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Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın FETÖ’yü işaret etmesinin ardından gözler teröristbaşı Fetullah Gülen’e çevrildi.

Fetullah Gülen’in son konuşması 18 Aralık 2016 tarihinde yayımlanmıştı.

Gülen’in videosunda ise 19 Aralık 2016 yani Rus Büyükelçi’nin öldürüldüğü tarih yer alıyordu.

KONUŞMANIN ADI: ŞERBET!

“YERİNİZİ DEĞİŞTİRİN, HAREKETE GEÇİN MESAJI”

Fetullah Gülen’in konuşmasının başında “koltuk değiştirmesi” dikkat çekti.

Gülen, “Kendini küçük gör ki, kendinde eksiklik gör ki, nezd-i Ulûhiyette bir kıymet-i harbiyeye ulaşasın!.. Kendini büyük gördükçe, nezd-i Ulûhiyette -hiç farkına varmadan- mâruz-u sukût olursun, düşmeye maruz kalırsın” sözlerinin ardından koltuk değiştirdi.

 
EtiketlerfetöFetorus büyükelçisuikast
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