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FETÖ soruşturmasında 44 emniyet personeli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen 70 emniyet personelinden, aralarında rütbelilerin de olduğu 44'ü gözaltına alındı.

FETÖ soruşturmasında 44 emniyet personeli gözaltında
Eklenme: 29 Aralık 2016, 20:19
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 70 emniyet personelinden 44'ü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, cep telefonlarında FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock" bulunduğu tespit edilen 70 polisin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında rütbeli personelin de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının haklarında gözaltı kararı verdiği şüpheliler arasında KHK ile meslekten ihraç edilenlerin de olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

 
Etiketlerfetöemniyet yapılanmasıAnadolu Ajansı
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