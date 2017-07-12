FETÖ sorumluları deşifre olmamak için bakın ne yapmış

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "ışık evleri"ne yönelik son 4 ayda düzenlenen operasyonlarda örgütün "mahrem imamları"na büyük darbe vuruldu.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Devlete Karşı Suçlar ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'nin "ışık evleri"ne son 4 ayda 4 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, örgütün mahrem yapılanmasında görev aldıkları belirlenen 6 teğmen, 3 komiser yardımcısı, 2 astsubay, 2 banka görevlisi ile doktor ve infaz koruma memurunun da aralarında bulunduğu 37'si kadın 69 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 41'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 28'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, örgütün "ışık evleri" yapılanmasında yer alan ve haklarında yakalama kararı bulunan 41 firarinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Kamufle olun" talimatı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2013-2015 yıllarını kapsayan dönemlerde işe girdikleri belirlenen zanlıların, örgüt tarafından "mahrem imam" olarak yetiştirilmek üzere özel seçilen kişiler olduğu tespit edildi.