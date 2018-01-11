FETÖ soruları ilk ne zaman çaldı?
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, FETÖ'nün devlet içine yerleşmek için sınav sorularını ilk olarak 1982'de çaldığını söyledi.11 Ocak 2018 Perşembe 09:31
Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programının konuğu Mete Yarar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün, devletin kademelerine yerleşmek için 1982 yılında soru çalmaya başladığını belirtti.
"82'DE ÇALARAK GİRİYORLAR"
Mete Yarar, "İlk olarak soruları 82'de çalıyorlar. Çünkü 90'a gelmek için 82'de çalmaları gerekiyor." dedi.
Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu'nun "Devlet kayıtlarında 86'diye başlıyor"hatırlatması üzerine Yarar, "82 de var. İlk soruları 82'de çalarak giriyorlar." şeklinde konuştu.