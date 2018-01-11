Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ soruları ilk ne zaman çaldı?

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, FETÖ'nün devlet içine yerleşmek için sınav sorularını ilk olarak 1982'de çaldığını söyledi.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:31
FETÖ soruları ilk ne zaman çaldı?

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programının konuğu Mete Yarar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün, devletin kademelerine yerleşmek için 1982 yılında soru çalmaya başladığını belirtti.

"82'DE ÇALARAK GİRİYORLAR"

Mete Yarar, "İlk olarak soruları 82'de çalıyorlar. Çünkü 90'a gelmek için 82'de çalmaları gerekiyor." dedi.

Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu'nun "Devlet kayıtlarında 86'diye başlıyor"hatırlatması üzerine Yarar, "82 de var. İlk soruları 82'de çalarak giriyorlar." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 09:31
  1. FETÖ
  2. mete yarar
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Müftüsü'ndan çarpıcı 'tarikat ve cemaat' çıkışı
    1. İstanbul Müftüsü'ndan çarpıcı 'tarikat..
    2. Casper akıllıda VIA ailesiyle büyüyor
    3. Ülke yangın yerine döndü! Onlarca..
    4. ABD'li milyarder uyardı: Sonu kötü..
    5. Eski Bursasporlu Cedric Bakambu rekor..
    6. Diriliş ''Ertuğrul'' 102. bölüm fragmanı
    7. Sağlık Bakanı'ndan korkutan 'zika..
    8. Komşuda büyük deprem… Merkez üssü…
    9. Vodafone’den 4 bin 500 kişilik zirve
    10. Ufacık mescid bile CHP'yi rahatsız..
    11. Aykut Kocaman yıldız futbolcuya net..
    12. Yetenekli çocuklara mali destek var
    13. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin..
    14. Halkalı-Gebze yolcusunu Marmaray..
    15. THY, 3. Havalimanı’na hazır
    16. İtalyanlar'a 16 milyon TL..
    17. Borsa, güne yükselişle başladı
    18. Yedek lastikte 1.5 kilo esrar ve..
    19. Dış ticaret endeksleri açıklandı
    20. CHP buna da karşı! İşgalmiş...
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor
    Türkiye destekli birlikler çekiliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 11.01.2018
    Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
    Yunanistan o ülkenin ismini değiştirmesini istiyor!
    Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama
    Türkiye'nin uyarısının ardından İran ve Rusya'dan flaş açıklama