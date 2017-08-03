Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ skandal sonrası 'Çocuklar Duymasın' dizisi hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son bölümünde FETÖ'nün kirli faaliyetlerini dünyaya tanıttığı "Barış Köprüleri" adlı kitabı gösteren Çocuklar Duymasın adlı dizi hakkında soruşturma başlattı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 09:21
FETÖ skandal sonrası 'Çocuklar Duymasın' dizisi hakkında soruşturma

İstanbul CUmhuriyet Başsavcılığı, Kanal D’de yayınlanan “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin bir sahnesinde, kitaplıkta, FETÖ’nün propaganda amacıyla kullandığı “Barış Köprüleri-Dünyaya Açılan Türk Okulları” isimli kitabın görünmesi üzerine soruşturma başlattı.

BÖLÜMÜN TAMAMI İNCELENİYOR

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla dizinin o bölümünü incelemeye aldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİ...

FETÖ’cü Kaynak Holding’e bağlı Ufuk Yayınları’ndan çıkan “Barış Köprüleri-Dünyaya Açılan Türk Okulları” isimli kitap, FETÖ’nün faaliyetlerinin dünyaya tanıtılmasında kullanılıyor.

YAPIMCI NE DEMİŞTİ

Dizinin yapımcısı Birol Güven, sosyal medya hesabından, “Söz konusu kitap ile ilgili olarak, dekor ve aksesuvarlardan sorumlu sanat yönetmenimizin savunması alınmıştır. Sanat yönetmenimiz savunmasında ‘kitabı okumadığını, içeriğini bilmediğini, konusu hakkında hiçbir fikri olmadığını, tamamen aksesuar amaçlı kullandığını ve kendisinin herhangi bir kötü niyetinin olmadığını’ belirtmiştir. Kitabın içeriğine haberler çıktıktan sonra vakıf olduğunu ve büyük üzüntü duyduğunu belirtmiştir” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Güven açıklamasında, “Aynı üzüntüyü yapımcı olarak ben ve tüm Çocuklar Duymasın ekibinin yaşadığını özellikle belirtmek isterim ve hepimizin dikkatinden kaçan bu talihsizlikten ötürü tüm ekibimiz adına, başta şehit aileleri olmak üzere herkesten özür dilerim” ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 09:21
  1. FETÖ
  2. Çocuklar Duymasın FETÖ
  3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş bomba transferi resmen açıkladı!
    1. Beşiktaş bomba transferi resmen..
    2. Şoke eden görüntü! Ağaca asılı..
    3. Türk tavuk devine soruşturma şoku!
    4. Sınırda büyük tehlike! ABD: Savaş..
    5. FETÖ skandal sonrası 'Çocuklar..
    6. FETÖ'cü iş adamı havalimanına gizli..
    7. İşte Başakşehir'e Şampiyonlar..
    8. Hainlikte sınır yok! FETÖ'cülerden bir..
    9. İstanbul'dabüyük operasyon!..
    10. Berat Albayrak müjdesini vermişti!..
    11. Eski Bakanınkardeşi yanarak öldü
    12. Merkel iyice çıldırdı! Skandal..
    13. Geleceğin Genelkurmay Başkanı gözüyle...
    14. İtirafçı olan futbolcu Emniyet'e 20..
    15. İşgal devleti ABD'ye şok! Öldürüldüler
    16. İşte Mehmet Görmez'in yeni görevi
    17. Bakan Fakıbaba'dan çiftçilere müjde
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. İşte Tahir-ül Kadri ile darbeci..
    20. Yaverinden menfez paşasına hainlerin..
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    ByLock’tan gözaltına alınmıştı… Yıldız futbolcudan bomba itiraflar!
    ByLock’tan gözaltına alınmıştı… Yıldız futbolcudan bomba itiraflar!