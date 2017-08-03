FETÖ skandal sonrası 'Çocuklar Duymasın' dizisi hakkında soruşturma

İstanbul CUmhuriyet Başsavcılığı, Kanal D’de yayınlanan “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin bir sahnesinde, kitaplıkta, FETÖ’nün propaganda amacıyla kullandığı “Barış Köprüleri-Dünyaya Açılan Türk Okulları” isimli kitabın görünmesi üzerine soruşturma başlattı.

BÖLÜMÜN TAMAMI İNCELENİYOR

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla dizinin o bölümünü incelemeye aldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİ...

FETÖ’cü Kaynak Holding’e bağlı Ufuk Yayınları’ndan çıkan “Barış Köprüleri-Dünyaya Açılan Türk Okulları” isimli kitap, FETÖ’nün faaliyetlerinin dünyaya tanıtılmasında kullanılıyor.

YAPIMCI NE DEMİŞTİ

Dizinin yapımcısı Birol Güven, sosyal medya hesabından, “Söz konusu kitap ile ilgili olarak, dekor ve aksesuvarlardan sorumlu sanat yönetmenimizin savunması alınmıştır. Sanat yönetmenimiz savunmasında ‘kitabı okumadığını, içeriğini bilmediğini, konusu hakkında hiçbir fikri olmadığını, tamamen aksesuar amaçlı kullandığını ve kendisinin herhangi bir kötü niyetinin olmadığını’ belirtmiştir. Kitabın içeriğine haberler çıktıktan sonra vakıf olduğunu ve büyük üzüntü duyduğunu belirtmiştir” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Güven açıklamasında, “Aynı üzüntüyü yapımcı olarak ben ve tüm Çocuklar Duymasın ekibinin yaşadığını özellikle belirtmek isterim ve hepimizin dikkatinden kaçan bu talihsizlikten ötürü tüm ekibimiz adına, başta şehit aileleri olmak üzere herkesten özür dilerim” ifadesini kullanmıştı.