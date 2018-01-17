FETÖ sınav sorularını verirken "Allah sizi çarpar" diye tehdit  etmiş

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, meslekten ihraç edilen cumhuriyet savcısı Engin Keskin, tanık olarak verdiği ifadede, bu davanın tutuklu sanıkları eski askeri savcılar Mesut Kayuntu ile Mustafa Şahin hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tokat Emniyet Müdürlüğünde verdiği beyanlarının doğru olduğunu belirterek, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası gözaltına alınmasının ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını söyledi.

Üniversite sınavlarına hazırlandığı sırada FETÖ'yle bağlantılı dershaneye gittiğini anlatan Keskin, 2007'de Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığında örgütle bağlantılı bir evde Kayuntu'yla bir dönem kaldığını, 2008'de Kayuntu ile örgütten ayrılmaya karar verdiklerini ancak FETÖ'de "abi" olarak tabir edilen kişilerce ikna edildiklerini, örgütten kopamadıklarını dile getirdi.

Keskin, Kayuntu'nun üniversiteyi bitirmesinin ardından hakim ve savcı sınavlarına hazırlanmak için Ankara'ya gittiğini, askeri savcı olarak göreve başladığını sonradan öğrendiğini beirterek, Kayuntu'yla cep telefonu aracılığıyla irtibat kurmaya devam ettiğini aktardı.

Ankara'da hakim ve savcılık stajı yaptığı sırada bir örgüt evinde murakıp olarak görev yaptığını, alt dönemdeki örgüt mensuplarından sorumlu olduğunu beyan eden Keskin, askeri savcı olduğunu 15 Temmuz 2016'dan sonra öğrendiği Mustafa Şahin'in de o dönemde aynı evde kaldığını ileri sürdü.

Mahkeme başkanının, "Ankara'da hakim ve savcılık sınavlarına hazırlanan örgüt evlerinden detaylı bir şekilde bahsedebilir misin?" şeklindeki sorusu üzerine Keskin, şu bilgileri verdi:

"Bu evler genel olarak Keçiören ilçesindeydi. Bu evlere gelecekler iki ya da üç mülakatın ardından çağrılırdı. Benim de üstümde 'sermurakıp' diye tabir edilen sorumlular vardı. Murakıplar, bu evleri haftada bir, sermurakıplar ise 15 günde bir denetlerdi. Örgüt, tedbir amacıyla, etraftakiler bilmesin diye, bu evlerde hakim ve savcı olmak için ders çalışanlara kendilerini 'stajyer avukat' olarak tanıtması yönünde talimat verirdi. Buraya gelenlerin, SIM kartları ve bataryaları çıkartılarak cep telefonlarına el konulurdu."

''SINAV SORULARININ VERİLDİĞİNİ KİMSEYE SÖYLEMEYECEKSİNİZ''

Keskin, mahkeme başkanının, "Hakim ve savcılık sınavlarına hazırlananlara, örgüt sorumlularınca bir yemin ettirilir miydi?" sorusu üzerine ise eve ilk gelenlerden yemin istendiğine şahit olmadığını ancak sınav sorularıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'in de kullanıldığı yeminlerin ettirildiğine dikkati çekti.

Tanık Keskin, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Bir sermurakıp (FETÖ'nün sözde sorumlularından) bir gün 2011'deki askeri hakimlik ve savcılık sınavlarında çıkacak soruları getirip abdestli bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e el bastırılarak yemin ettirdi. Sermurakıp, 'Sınav sorularının verildiğini kimseye, ailenize bile söylemeyeceksiniz. Söylerseniz perişan olursunuz. Allah sizi çarpar.' dedi. 'Kul hakkına girerim' düşüncesiyle sınav sorularını almadım. Sonrasında yazılı sınavı da kazanamamıştım zaten. Böyle bir yemine şahitlik ettim. Ama diğer örgüt mensuplarına bu soruların verilip verilmediğini bilmiyorum."

''HAZIRLIKSIZ YAKALANDIM''

Savcının, tutuklu sanık Kayuntu'ya Keskin'in ifadelerine ilişkin soru sorması üzerine söz alan Kayuntu, "Keskin ile aynı üniversitede okuduğum doğrudur ancak aynı evde kalmadım. Keskin'in ifadeleri karşısında hazırlıksız yakalandım. Adil yargılanmanın ihlal edildiğini düşünüyorum. Elimde Keskin'in bu söylediklerine ilişkin beyanları bulunmamaktadır. Tanığın mesnetsiz ve soyuta dayalı ifadelerini kabul etmiyorum. Üniversite yıllarında nerelerde kaldığıma ilişkin bilgileri, savunmam sırasında vermiştim." dedi.

ESKİ TUĞGENERAL ÜNLÜ'NÜN TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Duruşmada, tutuklu sanıklardan eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün talebi doğrultusunda tanık olarak dinlenilen U.B. ise darbe girişiminin yaşandığı dönemde er olarak görev yaptığını belirterek, Ünlü'nün o gece sürekli Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve emir subayıyla cep telefonuyla konuşarak bilgilendirme yaptığını anlattı.

Ünlü'nün FETÖ'nün darbe teşebbüsünü destek verecek bir sözünü duymadığını öne süren U.B, sanığın o dönem Bergama'da görev yapan Garnizon Komutanı Tankçı Albay Ahmet Ömercikli'yi telefonla arayarak, tankların akülerinin sökülmesi, emri olmadan hiçbir tankın hareket etmeyeceğine ilişkin bir emrinin olduğunu duyduğunu aktardı.

Duruşmaya öğle arası verildi.