FETÖ sanıklarından hesap soruluyor

Yurt genelinde 15 Temmuz darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında kasım ayında 26 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 64 dava görülüyor.

6 bin 841 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

Darbe girişiminin ardından ülke genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar sürerken tamamlanan soruşturmalar çerçevesinde açılan davalar da devam ediyor. Bu kapsamda, kasım ayında öne çıkan 64 davada 6 bin 841 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

486 sanıklı Akıncı Üssü davası ve 221 sanıklı "Çatı Davası" Ankara'da görülüyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 271 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Kasım'da devam edilecek.

Aynı gün 81 sanıklı "Selam Tevhid"de kumpas, 19 sanıklı Doğan Medya Center'ın işgali, 178 sanıklı Tuzla Orhanlı Gişeleri ve Mehmetçik Vakfındaki olaylara ilişkin davalar İstanbul'daki; 486 sanıklı Akıncı Üssü darbe girişimi, 221 sanıklı Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu darbe girişimi, 317 sanıklı FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davalar da Ankara'daki mahkemelerde görülecek.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 34 dava bulunuyor. Kasım ayında görülecek davalardan sanık sayılarıyla öne çıkan darbe girişimine ilişkin 13 ilde 30, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında da 18 ilde 34 dava bulunuyor.