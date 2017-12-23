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FETÖ sanıkları için tek tip kıyafet Bakanlar Kurulu'nda

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, FETÖ sanıklarının duruşmalara getirilirken giyeceği 'tek tip kıyafet' ile ilgili çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, üretime başlamak için Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak kararı beklediklerini söyledi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:04
FETÖ sanıkları için tek tip kıyafet Bakanlar Kurulu'nda

Bursa'da, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ceza Muhakkemesinde Uzlaştırma' seminerine katılan Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, daha sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'u ziyaret etti, savcılarla toplantı yaptı.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Müsteşar Yardımcısı Aydıner, FETÖ/PDY'den yargılanan sanıkların duruşmalara getirilirken giyeceği 'tek tip kıyafet' ile ilgili açıklama yaptı. Aydıner, 'badem kurusu' renginde olması düşünülen kıyafet için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, Bakanlar Kurulu'ndan konuya ilgili olarak çıkacak kararı beklediklerini söyledi. Aydıner, bu kararın alınmasının ardından, aralarında Bursa E Tipi'nin de bulunduğu birçok cezaevinde FETÖ sanıkları için tek tip kıyafet üretimi yapabileceklerini ifade etti. Aydıner, bakanlık olarak bu konuda hazır olduklarını da belirtti.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 12:04
  1. ADALET BAKANLIĞI
  2. FETÖ
  3. TEK TİP KIYAFET
  4. KARAR
  • Zülfükar othan Zülfükar othan 4 sa önce
    Yumşak meralın pembesiveonun Resmi ?Bakanlıktan göndeme gelsin
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