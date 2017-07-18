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FETÖ sanıkları artık şov yapamayacak... Düzenleme geliyor

Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ sanıklarına tek tip kıyafet giydirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

18 Temmuz 2017 Salı 14:20
FETÖ sanıkları artık şov yapamayacak... Düzenleme geliyor

Bakan Bozdağ, TBMM’de AK Parti Grup toplantısından önce gazetecilerin tek tip kıyafet yönetmeliği hakkındaki sorusunu cevapladı. Bozdağ, 2005’te düzenlemeye göre iklim şartlarına ve sağlık koşullarına uygun kıyafetlerden bahsedildiğini aktararak, "Onun ne olduğunu belirleme yetkisini Adalet Bakanlığına bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, 'Tek Tip Kıyafet Yönetmeliği'ne ilişkin soruyla, "Hazırlık süreci var. Şu anda çalışmamız sürüyor. Hem kapsamını hem de detayları açıklayacağız" dedi. 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 14:20
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