FETÖ sanığı Altan'dan tehdit gibi sözler: Ölmeye hazır mısınız?

FETÖ'nün medya yapılanması soruşturması kapsamında "Darbeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanan aralarında Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne'nin de bulunduğu 17 sanıklı dava Silivri'de görülüyor. Davaya Ahmet Altan'ın mahkeme heyetine yönelik sert eleştirileri ve tehdit gibi sözleri damga vurdu.

Dün Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan dava, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği "tahliye" kararının okunarak kayda geçirilmesini talepleri üzerine yaşanan tartışma sonrası Silivri'ye alınmıştı.

"HAPİSHANEDE ÖLMEYE HAZIR MISINIZ?"

Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Ahmet Altan, mahkeme heyetini adeta tehdit etti. "Giyotine gönderen giyotine gitmiş, hapseden hapsedilmiş, sürgüne yollayan sürülmüştür" diyen Ahmet Altan, "Şimdi siz beni hapiste öldürmek istiyorsunuz. Bütün bu gerçekleri anlattıktan sonra ben size diyorum ki: Ben hapishanede ölmeye hazırım. Ve size soruyorum; Ya siz? Siz de hapishanede ölmeye hazır mısınız? Çünkü vereceğiniz ceza sizin kader haritanıza da aynen kaydedilecek" dedi.

KENDİNİ 'ELİT SUÇLU' İLAN ETTİ

"Ben bugün buraya yargılanmaya değil yargılamaya geldim. Binlerce masum insanı hapse atmak için yargıyı soğukkanlılıkla öldürenlerin işledikleri cinayetleri yargılayacağım" diyen Ahmet Altan, "Bizim darbeyle hiçbir ilgimiz olmadığını yıllarca bizi izlemiş olan istihbarat teşkilatı da, polis de, bu iddianameleri yazan savcılar da biliyorlar. Benim de aralarında bulunduğum bu 'elit' suçlular artık nasıl bir manyaklarsa nerede silah görseler oraya koşuyorlar" ifadelerini kullandı.

MAHKEME BAŞKANI SIK SIK UYARDI

Savunmasında sık sık iktidarı eleştiren Ahmet Altan Mahkeme Başkanı tarafından birkaç kez uyarıldı. Ahmet Altan savunmasına aynen devam edince Mahkeme Başkanı Ahmet Altan'ı bir kez daha uyardı: "Savunmanızı esas hakkında mütalaaya karşı beyan olarak sınırlamazsanız savunma hakkınızı kötüye kullandığınızı kabul edeceğim."

MEHMET ALTAN AYM KARARINI HATIRLATTI

Ahmet Altan'dan sonra Mehmet Altan savunmasını yaptı. Mehmet Altan savunmasına başlarken, mahkeme başkanı tarafından "Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarla devam etmezseniz mikrofonunuzu kapatacağım" diye uyarıldı. Anayasa Mahkemesi'nin kendisi hakkında verdiği "hak ihlali var, tahliye edilsin" kararını hatırlatan Mehmet Altan, "AYM doğal olarak savunmalarımı dikkate alıyor. 18 aydır beni zorla tutan mahkeme ve idam olsa idam isteyecek savcı değerlendirmiyor" dedi.

AJİTASYONA GEREK YOK

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, Mehmet Altan'ı "müebbet" yerine "idam" kelimesini kullanmaması için uyardı: "Ajitasyona gerek yok. Biliyorsunuz kanunda idam cezası yok."