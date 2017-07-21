FETÖ sanığından Gülen'e çağrı: Türkiye'ye gel ve...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin davada savunma yapan tutuksuz sanık Erkan P, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye gelerek herkes gibi hesap vermesini istedi.

"FETÖ İÇİNDE YER ALDIM"

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuksuz sanık Erkan P. de "cemaat" olarak anıldığı dönemde FETÖ yapılanmasında yer aldığını kaydetti.

Kayseri'de "cemaat evleri"nde kalmaya başladığını, sürekli ev değişikliği nedeniyle bu evlerin adreslerini hatırlayamadığını kaydeden Erkan P, "Allah rızası" düşüncesiyle faaliyetlerde bulunduğunu savundu.

"3'Ü PİLOT, 5 SUBAYDAN SORUMLUYDUM"

O dönemlerde Akıncı Üssü'ndeki mahrem yapılanma kapsamında, üçü pilot, beş subaydan sorumlu olduğunu kabul eden Erkan P, 2013'te ailevi sebeplerden dolayı FETÖ ile bağını kopardığını anlattı.

FETÖ'nün "cemaat" olarak bilindiği dönemde, bu yapıyla bağlantılı tanıdığı kişilerin terörist olmadığını, kendisinin de böyle bir düşünceyle hareket etmediğini iddia eden Erkan P, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra "cemaat"in bir terör örgütü olduğunu anladığını söyledi.

"PENSILVANYA'DAKİ TÜRKİYE'YE GELİP, ADALETE HESAP VERSİN"

Kanlı darbe girişiminin faili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye gelerek adalete hesap vermesini isteyen Erkan P, "Pensilvanya'daki (FETÖ elebaşı Gülen) gelip cezaevindeki insanlar ne çekiyorsa o da çeksin. Gelsin insanların yaşadıklarını görsün. Öyle sürekli susmakla bir şey olmayacağını ben anladım ve bildiğim her şeyi anlattım." ifadelerini kullandı.