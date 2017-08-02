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FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığa7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:15
FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık, 7 yıl 6 ayhapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mustafa Arslan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Sanık Arslan savunmasında, savcının verdiği mütalaada aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirtti.

ByLock kullanmadığını ve örgüt üyesi olmadığını ileri süren Arslan, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Arslan'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:15
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