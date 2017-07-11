FETÖ sanığı profesör: Tutuklu olmam bilim için kayıp

Antalya'da FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilip tutuklanan fizik profesörü Uğur Camcı hakkında, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KARADENİZLİ DİNDAR BİR AİLENİN OĞLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanan Uğur Camcı, pazarcılık yapan Karadenizli dindar bir ailenin evladı olarak dünyaya geldiğini söyledi. Uğur Camcı, imam hatip ortaokulundayken fen zekasına sahip olduğunu fark eden öğretmenlerinin tavsiyesi üzerine, liseyi meslek lisesinde okumadığını söyledi.

Hayali olan astronomi ve uzay bilimlerini kazanıp Ege Üniversitesi'nde hem bu bölümü, hem de matematik bölümünden dereceyle mezun olduğunu söyleyen Camcı, ardından yüksek lisansını ve doktorasını yaptığını açıkladı.

KENDİSİNİN ULUSLARARASI TANINAN BİR BİLİM ADAMI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ege Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden sonra Akdeniz Üniversitesi'nde ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde görev yaptığını anlatan Camcı, önce açığa alındığını, ardından ihraç edildiğini söyledi.

Uğur Camcı, Karadeniz'den üniversitede öğrenim görmek için gittiği İzmir'de dindar kalabilmek için çok uğraştığını söyledi. Bu nedenle zaman zaman camilere erken gidip vaazları dinlediğini, cuma namazlarını hiç kaçırmamaya çalıştığını anlatan Camcı, kendisinin uluslararası alanda tanınan bir bilim adamı olduğunu söyledi.

"NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ ALMA İHTİMALİM VAR"

Yurtdışına çıkışlarının örgütsel amaçlı değil, tamamının bilimsel toplantılar için olduğunu savunan Camcı, 40'a yakın makalesi olduğunu söyledi. Türkiye'de Einstein teorisini çalışan çok az kişiden biri olduğunu anlatan Camcı, "Benim Nobel Fizik ödülü alma ihtimalim var. Kara delikler üzerine yayımlanmış çalışmalarım bulunuyor. Ben hiçbir zaman inançlarımla işimi karıştırmadım." dedi.

"TUTUKLU KALMAM EVRENSEL BİLİM AÇISINDAN KAYIP"

Yüksek lisans ve doktorasını 5 yılda tamamladığını, 10 yıllık profesör olduğunu anlatan Camcı, “Tutuklu kalmam evrensel bilim açısından kayıp olacaktır. Ben darbe girişiminden sonra 21 Temmuz'da İtalya'da bilimsel bir toplantıya davetliydim. Bu darbe teşebbüsünden sonra yanlış anlaşılır kaygısıyla bu toplantıya gitmedim. Benim kaçma şüphem yoktur." dedi.

"BYLOCK İNDİRMEDİM"

Cep telefonunda ByLock olduğuna ilişkin tespiti de kabul etmeyen Camcı, böyle bir programı indirmediğini ve kullanmadığını söyledi. Cezaevinde zor günler geçirdiğini ve 'niye buradayım' diye sorgulayıp 2 ay boyunca uyuyamadığını anlatan Camcı, “Kur'an okuyarak kendimi teskin ettim." dedi.

Camcı, kendisinin örgüt üyesi değil, bilim adamı olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatını istedi.