Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ sanığı örgütün Bylock talimatını itiraf etti!

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında dava açılan bir sanık, örgütün ByLock programını inkar politikasını itiraf etti.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:42
FETÖ sanığı örgütün Bylock talimatını itiraf etti!

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, terör örgütüne üye olmak, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan, örgütün kapatılan okul, dershane ve yurtlarında çalışan 32 sanıktan biri olan R.S, mahkemeye verdiği ifadede, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

"BÖLGECİ OLARAK ÇALIŞTIM"

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını anlatan R.S, "Programı bana yükleyen Halit abi diye birisiydi. Kırıkkale'de 'bölgeci' olarak çalıştım. Kırıkkale'de üniversite okuyan öğrenciler, askeri okula giden öğrenciler ve 'yayın' diye bir alandan sorumluydum. Kod adım 'Rasim'di." dedi.

"KOLEJDE ÖĞRETMENLİK YAPTIM"

"Halit abi" olarak bildikleri kişinin "yayın" denilen alanı takip ettiğini belirten R.S, "Gerçek ismi Savaş ama soyadını bilmiyorum. Kırıkkale'de bu yayın denen işi de yaptım. Sonra kolejde öğretmenlik yaptım." ifadelerini kullandı.

R.S, "yayın" dedikleri bu alanda siyasi partilere de kod isimler verildiğine dikkati çekti.

İNKAR EDİN DEDİLER

Darbe girişiminden haberinin olmadığı ve kalkışma sırasında köyde olduğunu iddia eden R.S, şunları kaydetti: "Eagle programını da kullandım. ByLock haberleri çıkınca 'ByLock'tan bir şey bulamazlar, her şeyi inkar edin.' dediler. Bunun suç unsuru olmadığını söylediler. Üniversite öğrencileriyle ilgileniyordum ve onların isimlerini de vermek istemedim. Kimsenin hakkına girmek istemiyordum. ByLock kullanmaktan 5-6 yıl ceza verirler, yatar çıkarım diyordum. Şimdi ByLock içerikleri çıktı. O zaman her şeyi inkar etmiştim. Gözaltına alındığımda ByLock kullanıcısı olduğumdan tutuklanacağımı biliyordum. İtirafçı olmam için ailem çok ısrar etti."

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:42
  1. Bylock
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  • AydınAydın39 dk önce
    Salak! Maklubeye kandın, şimdi toparla nasıl toparlayacaksan.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Aranan PKK'lı terörist teslim oldu
  1. Aranan PKK'lı terörist teslim oldu
  2. Kapıkule'de tatilci yoğunluğu sürüyor
  3. HDP’li vekil gözaltına alındı
  4. Gıda kamyonu park halindeki tıra çarptı
  5. Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
  6. Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
  7. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
  8. Alaşehir’in yeni terminali açılış için..
  9. Sıcaklar tahinli pideye ilgiyi azaltmadı
  10. Suriyeli işadamları ile istişare..
  11. TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
  12. Yüzme kurslarına yoğun ilgi
  13. Terör örgütüne ait 14 sığınak bulundu
  14. 2017 kuru kayısı ihracat sezonu başladı
  15. Teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar..
  16. Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine..
  17. Terör örgütüne bir darbe daha!
  18. 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
  19. Seyir halindeki kamyonet yandı
  20. Katarlı hacıların yaşadıkları..
İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı
Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı