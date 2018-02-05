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FETÖ sanığı eski Uzman Çavuş Kalın: Ben tankla araçları ezdim

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe  girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet MüdürüAynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanığın yargılanması sürüyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:47
FETÖ sanığı eski Uzman Çavuş Kalın: Ben tankla araçları ezdim

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 22'si tutuklu 23 sanık ile taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.

Kullandığı tankla 4 kişiyi ezerek öldürdüğü ve bazı kişileri yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık eski Uzman Çavuş Ömer Kalın, savunmasında, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan terör olayı nedeniyle  alarm verilmesi üzerine tankla çıktıklarını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Vatan Caddesi'ne doğru giderken yolda trafik olduğunu söyledi.

Tankın trafikte ilerleyemediğini anlatan Kalın, "Yarbay Fatih Sönmez, 'Ez.' dedi.Yüzbaşı Serdar Değirmendere de beni tehdit etti. 'Gaza bas, hızlı.'  diye bağırdı. Tehditlerin ardından tankı sürmek zorunda kaldım. Ben tankla  araçları ezdim ama araçların içerisinde insanlar yoktu, ben görmedim.İnsanlar, araçların dışında, kenarında duruyordu. Tanktan indiğimde şoktaydım, yere  oturdum, su içtim. Beş ay sonra hapishanedeyken gelen evrakta şehit ve gazilerin  olduğunu öğrendim." iddiasında bulundu.

Savunmanın ardından Ömer Kalın'ın çapraz sorgusuna geçildi. Müşteki avukatı Mehmet Alagöz'ün, tank şoförü olarak neden tankı geçici  arızalandırmadığını sorması üzerine sanık Kalın, "Tankın geçici olarak arızalandırılmasını bilmiyorum." dedi.

Tutuklu sanık eski Yüzbaşı Serdar Değirmendere'nin, "Tankı durdurman  durumunda sana bir şey yapabilir miydim?" şeklindeki sorusuna sanık Kalın,  "Fatih'le ikiniz iş birliği içindeydiniz. Elinizde silah var, ateş ediyorsunuz.  Ben bir uzman çavuş olarak gerçeklerin ortaya çıkması için elimden geleni  yapıyorum. Utanmadan bir de inkar ediyorsunuz. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Cezaevinden korkacağınıza Allah'tan korkun." ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15  Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal edilmesine teşebbüs eden ve  aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı, yine olay  tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olup İstanbul Emniyet Müdürlüğü  binası çevresinde bulunduğu tespit edilen eski Emniyet Müdürü İsmail Uğuz'un yanı sıra Yarbaylar Osman Akkaya ve Fatih Sönmez'in de bulunduğu 23 rütbeli asker ile  44 er "sanık" sıfatıyla bulunuyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve 73 kişinin "müşteki" ve 14  kişinin "mağdur" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, darbe girişimi sırasında  rütbeli askeri personel sanık Ömer Kalın'ın kullandığı tankı, duran araçların ve  vatandaşların üzerine sürmesi sonucu Hüseyin Kısa, Muhammet Aksu, Mehmet Şefik  Şefkatlioğlu ve Türkmen Tekin'in şehit oldukları anlatılıyor.

Ahmet Kocabay'ın ise sanık Yarbay Fatih Sönmez tarafından silahla  vurularak şehit edildiği belirtilen iddianamede, her iki bölgede çıkan olaylarda 30 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

"ASKERLERLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA EVDEN ÇIKTI"

İddianamede, yapılan araştırmalarda örgütün şifreli haberleşme  programı "ByLock" kullandığı belirlenen eski 4. sınıf Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın üzerinde 1 dolarlık banknot bulunduğu vurgulanıyor.

Aynacı'nın kullandığı telefon hattındaki görüşmeler incelendiğinde 15  Temmuz'da başka dosyadan tutuklu eski İstanbul Jandarma Komutanı Albay Gürcan  Sercan ile bu dosyanın sanıklarından Osman Akkaya ve bazı askerlerle birçok kez  telefon görüşmesi yaptığı belirtiliyor.

Sanık Aynacı'nın cep telefonu baz bilgisine göre, 15 Temmuz'da saat  20.00 sıralarında Küçükçekmece'deki ikametinde olduğu ve 20.14'te aktif görevde  olan bir uzman çavuş tarafından arandıktan sonra ikametinden ayrıldığı belirtilen  iddianamede, sanığın, eski Albay Gürcan Sercan'la saat 22.49'da görüşme yaptıktan  sonra Küçükçekmece'den ayrılarak İl Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Vatan Caddesi'ne hareket ettiği anlatılıyor.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, tüm sanıklar hakkında ''anayasal düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs etme'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını  engellemeye teşebbüs etme'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya  veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' ve ''silahlı terör örgütüne  üye olma'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis  cezası talep ediliyor.

Sanıklardan Mithat Aynacı hakkında ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs",  "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 30 yıldan 55 yıla kadar hapis cezası istenen  iddianamede, kullandığı tankla 4 kişiyi ezerek ölümüne yol açtığı gerekçesiyle  sanık Ömer Kalın'ın "kasten öldürme'', kasten yaralama'', ''mala zarar verme''  suçlarından 4 kez müebbet ile 529 yıldan 990 yıla kadar hapisle cezalandırılması  öngörülüyor.

Maktul Ahmet Kocabay'ın silahla vurularak şehit edilmesi ve diğer  maktullerin ölümünden sorumlu tutulan sanık Yarbay Fatih Sönmez hakkında ayrıca  "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 5 kez müebbet ve "kasten öldürmeye  teşebbüs", "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit", "mala zarar verme" suçlarından  559 yıldan 1030 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, "ana darbe  davası"nın sanıklarından eski Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit'in  kendisine İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin işgal edilmesi talimatı  verdiği belirten dönemin 66. Mekanize Piyade Tugayı'nda Kurmay Başkan Vekili  Yarbay Osman Akkaya hakkında da ayrıca ''kasten yaralama", "kasten öldürmeye  teşebbüs", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 113 yıldan 256 yıla kadar hapis  cezası isteniyor.

İddianamede, diğer bazı sanıkların da yine benzer suçlardan 13,5 yıl  ila 990 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep  ediliyor. 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 15:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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