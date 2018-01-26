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FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 9 yıl 9 ay hapis

İzmir'de, FETÖ/PDY ilişkin davada yargılanan eski emniyet müdürü 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

26 Ocak 2018 Cuma 15:44
FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 9 yıl 9 ay hapis

AA-İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Haşim Cankurtaran ve avukatı hazır bulundu. İddia makamı, esasa yönelik mütalaada soruşturmadan önce 4. sınıf emniyet müdürü olan sanığın, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve programla 3 bin 887 kez bağlantı kurduğunun tespit edildiğini belirterek, kamuoyunda "mahrem imam operasyonu" olarak bilinen operasyonda ele geçirilen belgelerde Cankurtaran'a, FETÖ mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişileri ifade eden "A5" kodunun verildiğine dikkati çekti.

İtirafçı bir emniyet müdürünün tanık olarak verdiği ifadede sanık Cankurtaran'ın FETÖ ile bağlantılı evlerdeki sohbetlere katıldığı, ayrıca ByLock programındaki grupta A.E. ile bulunduğuna ilişkin beyanının dikkate alınmasını isteyen savcı, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Cankurtaran ise ByLock tespit tutanağında yanlışlık ve tutarsızlıklar olduğunu öne sürerek, kendisine iftira atıldığını, bu programı kullanmadığından emin olduğunu ancak mahkemeyi ikna edebilecek teknik bilgiye sahip bulunmadığını savundu.

Tanığın kendisinden intikam almak için gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunu ileri süren Cankurtaran, "mahrem imam operasyonu"nda ele geçirilen belgeleri de kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, ByLock kullandığı sabit Cankurtaran'ın 4. sınıf emniyet müdürü olması nedeniyle kamusal kudret kullanmaya memur düzeyindeki elverişli konumu dikkate alındığında meydana getirebileceği olası tehlike ve zararın ağırlığı, suçun işleniş şekli ve kastın yoğunluğunu göz önünde bulundurarak sanığa 6 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince cezayı artırarak 9 yıl 9 aya çıkaran heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, meslekten ihraç edilen emniyet müdürü Haşim Cankurtaran hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 15:44
  1. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Haşim Cankurtaran
  3. ByLock
  4. 4. sınıf emniyet müdürü
  5. FETÖ
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