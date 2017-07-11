Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FETÖ sanığı binbaşı, duruşmada evlenme teklif etti

FETÖ'den tutuklu yargılanan binbaşı Bülent Yılancı, boşandığı eşine mahkemede "Benimle evlenir misin?" diye teklifte bulundu.

11 Temmuz 2017 Salı 19:55
FETÖ sanığı binbaşı, duruşmada evlenme teklif etti

Edirne'de 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldıkları iddiasıyla, aralarında ordudan ihraç edilen 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da bulunduğu 8'i tutuklu 22 askerin yargılanmasına Edirne 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tüm savunmalarının tamamlanmasının ardından avukatlar ve sanıklar mahkemeye tahliye talebinde bulundu.

Bu sırada söz olan ve Süloğlu ilçesinde görevliyken 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan binbaşı Bülent Yılancı, daha önce boşandığı eşi Özlem'in kendisine bu süreçte çok destek olduğunu söyledi.

"BENİMLE EVLENİR MİSİN?"

Duruşmayı seyircilerin bulunduğu bölümde izleyen eski eşi Özlem'e dönen Yılancı, "12 aydır tutukluyum. Tayinle Süloğlu’na gelme sebebim, eski eşimdir. Kendisi arkada oturuyor. Bu süreçte bana çok destek oldu. Umarım bu süreç işe yarar. Kendisini seviyorum. Benimle evlenir misin?" diye sordu.

ESKİ EŞİ SESSİZ KALDI

Duruşmayı izleyenlerin alkışlarıyla desteklediği teklif sonrası adının Özlem olduğu belirtilen eski eş sessizliğini korudu. Bülent ve Özlem çiftinin 15 Temmuz sürecinden önce boşandığı kaydedildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Diğer sanık ve avukatlarının taleplerinin ardından duruşma savcısı sanık savunmalarının ve taleplerinin incelenmesi için süre istedi. Duruşma ertelendi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:55
  1. FETÖ sanığı binbaşı
  2. duruşmada evlenme teklif etti
  3. FETÖ
  4. 15 temmuz
  5. darbe girişimi
  6. binbaşı
  7. bülent yılancı
  8. evlenme teklifi
  9. hidayet arı
  10. edirne
  11. en son haber
  • abdoabdo35 dk önce
    birde film çevirseydi bari evlilik filmi.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' ve 'Erdoğan' talimatı!
  1. Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' ve..
  2. NATO gemileri denize indi... Hedef'te..
  3. Yakalanan 2 DAEŞ'li için Türkiye'ye..
  4. Leşker-i Tayyibe, saldırı iddialarını..
  5. En çok Müslüman kadınlara saldırıyorlar
  6. Teröristbaşı Gülen’in avukatı böyle..
  7. Kerkük'teki Araplardan çağrı geldi: O..
  8. Katar'dan Filistin açıklaması
  9. Çipras Türkiye'nin hakkı olan gaz..
  10. İslam işbirliği polis merkezi..
  11. Şırnak'ta şehitler için anlamlı etkinlik
  12. 15 Temmuz'dan sonra gelen rütbe: Tuğbay
  13. Özel harekatçılar darbecileri böyle..
  14. PYD'den Türkiye'deki Kürtlere küstah..
  15. Timsah Djiku’dan vazgeçti
  16. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
  17. Prof.Dr. Mustafa Karataş “Her çocuğun..
  18. Aydınspor 1923 kongresi çıkan olaylar..
  19. Karpuz yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
  20. Kaymakam Dundar’dan şehit ailesine..
Mitinge katılamayan Beren, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
Mitinge katılamayan Beren, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!