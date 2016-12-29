Cloudflare

" FETÖ sadece Türkiye değil diğer ülkeler için de tehlike"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik, "FETÖ sadece Türkiye değil diğer ülkeler için de tehlike. DEAŞ'ın kanlı yüzünü herkes bilirken FETÖ sinsi yöntemler kullanarak kendini toplum içinde gizliyor ve gerçek bir tehlikeye dönüşüyor." dedi.

" FETÖ sadece Türkiye değil diğer ülkeler için de tehlike"
Eklenme: 29 Aralık 2016, 08:07
Bu haber 2.036 kez okundu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiasının (ICNA), ABD'nin Chicago kentinde düzenlediği kongre kapsamında "Darbe Girişimi Sonrası Türkiye'nin Demokrasi Mücadelesi ve Bölgesel Sorunlar" başlıklı panelinde yaptığı konuşmada, 2002 yılından bu yana dönüşüm yaşayan Türkiye'nin artık bağımsız bir dış politika izlediğini söyledi.

Bu politikaların bazen Batının çıkarları ile bağdaşmayabileceğini ifade eden Çevik, özellikle Ortadoğu'daki gelişmelerden kaynaklanan risklerle binlerce kilometre uzaklıktaki Batılı ülkelerin değil Türkiye'nin karşılaştığını anlattı.

Çevik, Türkiye'nin Rusya ile Suriye konusunda kalıcı ateşkes için müzakereler yürüttüğünü, ABD'nin ise bunun bir parçası olmadığını dile getirerek, "Hani ABD nerede? Bir kenara itildi. Resimde bile yok. Bu Türkiye'nin doğru yolda olduğunu ve böyle devam edeceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede yeni tehditler olduğuna ve bunun başında DEAŞ'ın geldiğine değinen Çevik, nasıl kurulduğu halen muamma olan bu terör örgütünün bugüne kadar İsrail ve ABD çıkarlarını hiç hedef almadığını, çoğunlukla Müslümanlara saldırdığını bildirdi.

Diğer bir tehlikenin FETÖ olduğuna işaret eden Çevik, bu örgütün yardım ve eğitim faaliyetleri adı altında alan kazandığını, devletin birçok kurumuna sızdığını hatırlattı.

FETÖ'nün, Türkiye'de ve dışarıda girdiği her yeri ele geçirme amacı güttüğüne dikkati çeken Çevik, "FETÖ sadece Türkiye değil diğer ülkeler için de tehlike. DEAŞ'ın kanlı yüzünü herkes bilirken FETÖ sinsi yöntemler kullanarak kendini toplum içinde gizliyor ve gerçek bir tehlikeye dönüşüyor." diye konuştu.

Türkiye'ye yönelik terör ve finansal saldırılar

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da Türkiye'nin 15 Temmuz'dan bu yana olağanüstü olaylar yaşadığını söyledi.

Darbe girişimin ardından tüm Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde bu tehdidin üstesinden geldiğini anlatan Günay, bu tutmayınca diğer terör örgütlerinin bombalı saldırları ve finansal saldırıların geldiğini anlattı.

Darbe girişimi sonrası alınan önlemlere ilişkin eleştirilere de değinen Günay, düzenin ve güvenliğin sağlanması için uygulanan bu tedbirlerin insan hakları ve yasalarla uyumlu olduğunu vurguladı.

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Jane Louise Kandur ise Batılı medya kuruluşlarının Türkiye'de yaşananları gerçeklerden uzak yansıttığını dile getirdi.

Darbe girişimi süreci ve anayasa taslağı konusunda kendisinden görüş isteyen Batılı medya kuruluşlarının sorularında ve aldıkları tutumda bunun görüldüğünü kaydeden Kandur, Türkiye'ye yönelik olumsuz algı oluşturma çabalarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

MAS-ICNA Kongresi sona erdi

ABD'deki Müslüman sivil toplum örgütlerinin en büyük çatı organizasyonlarından ICNA ve MAS, bu yıl "Amerikalı Müslümanların İslami Sorumlulukları ve Sivil Yükümlülükleri" temasıyla düzenlediği kongrede binlerce Müslümanı bir araya getirdi.

Chicago'da 3 gün süren ve kapanış töreniyle sona eren kongrede özellikle Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ile Amerikalı Müslümanların karşılaşabileceği sorunlar görüşüldü.

Türkiye'nin kalabalık bir ekiple temsil edildiği kongrede, Anadolu Ajansı hem 15 Temmuz'da yaşananları anlatan fotoğraf sergisi açtı hem de kurduğu stantta FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kronolojisini ve darbe girişimi sonrası tepkileri konu alan "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabını Amerikalı Müslümanlara ulaştırdı.

Kongrede Cumhurbaşkanlığının açtığı stant da büyük ilgi gördü. Etkinlikte bulunan 20'den fazla ülkeden ziyaretçinin uğradığı stantta açılan defterlere katılımcılar, İngilizce ve Arapça, Türkiye ve darbe girişimi hakkındaki görüşlerini yazdı.

Stantta FETÖ'nün darbe girişimine yönelik hazırlanan set ve Türk bayrakları da ziyaretçilere sunuldu.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da kongrenin açılış gününde iki toplantıya katılarak, Türkiye'nin karşılaştığı tehditler ve FETÖ'nün darbe girişimini anlattı.

Kaynak: AA

 
EtiketlerEmine Nur Günayİlnur ÇevikMASfetö tehlikesifetö dünyaya tehdit
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda 1…

61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik…

THY iptal olan seferlerTHY iptal olan seferler

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması gereken 2 yolcu uçağı,…

Mersin'de sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyorMersin'de sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor

Mersin'de kentin ana yollarını basan sel suları nedeniyle vatandaşlar otomobillerinin…

Ahmet Şık gözaltına alındıAhmet Şık gözaltına alındı

Gazeteci Ahmet Şık gözaltına alındı. Şık, Twitter hesabından "Bir tweet’le…

İstanbul'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ'tan son dakika açıklaması!İstanbul'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ'tan son dakika açıklaması!

İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında elektrik kesintisi yaşanıyor. Küçükçekmece, Halkalı,…

Teröre destek veren Özgür Gündem'in iki yazarı serbest kaldıTeröre destek veren Özgür Gündem'in iki yazarı serbest kaldı

Terör örgütü PKK'ya destek veren Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve…

Ehliyet sınav sonuçlarını MEB açıkladı! (2016-2017 MEB Ehliyet)Ehliyet sınav sonuçlarını MEB açıkladı! (2016-2017 MEB Ehliyet)

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı. 17 Aralık Aralık'ta yapılan ehliyet sınav…

TBMM Başkanı Kahraman hastaneye kaldırıldıTBMM Başkanı Kahraman hastaneye kaldırıldı

TBMM Başkanı İsmail kahraman geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı