FETÖ propagandası yapan memur gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre Çorlu Toplum Sağlığı Merkezinin resmi aracına, duvarlara ve mescit kapısına FETÖ/PDYterör örgütü ve örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ile ilgili sözler yazıldığını gören kurum çalışanları durumu polise bildirdi. Merkezin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yazıların kurumda çalışan T.E. tarafından yazıldığını belirledi. Çalışma arkadaşlarına da yazıları kendisinin yazdığını söylediği öne sürülen T.E, tarafından gözaltına alındı.





