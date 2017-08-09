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FETÖ propagandası yapan memur gözaltına alındı

Çorlu'da çalıştığı resmi kurumun araçlarına, duvar ve kapılarına (FETÖ/PDY) ile ilgili yazılar yazan memur gözaltına alındı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 02:11
FETÖ propagandası yapan memur gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre Çorlu Toplum Sağlığı Merkezinin resmi aracına, duvarlara ve mescit kapısına FETÖ/PDYterör örgütü ve örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ile ilgili sözler yazıldığını gören kurum çalışanları durumu polise bildirdi. Merkezin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yazıların kurumda çalışan T.E. tarafından yazıldığını belirledi. Çalışma arkadaşlarına da yazıları kendisinin yazdığını söylediği öne sürülen T.E, tarafından gözaltına alındı.


Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 02:11
  1. FETÖ üyesi
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