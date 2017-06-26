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FETÖ – PKK ilişkisinde şoke eden bağlantı…

Erzurumdaki FETÖ davasında Kandil-Pensilvanya arasında yeni bir bağ daha ortaya çıktı. İddianamedeki bir tanık ifadesinde PKK yanlısı öğrencilere FETÖ tarafından burs verildiği itiraf edildi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 10:20
FETÖ – PKK ilişkisinde şoke eden bağlantı…

Erzurum'da görülen FETÖ/PDY davasında örgütün okul-yurt yapılanmasını sağlayan Aziziye İnşaat Şirketi'nin yönetim kurulu başkan yardımcılığını yapan Yaşar K., 7 Mayıs 2016'da tutuklanarak cezaevine konuldu. 'Silahlı terör örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlar aleyhine dolandırıcılık' suçlarından 10.5 yıldan 22 yıla kadar hapsi istenen Yaşar K. hakkında hazırlanan iddianame ihaneti kanıtladı. İddianamede Yaşar K.'nın yetkilisi olduğu dönemde Aziziye İnşaat tarafından paravan olarak Umut Derneği'nin kurulduğu, bu dernek kullanılarak devletten alınan hibelerin aynı şirkete aktarıldığına vurgu yapıldı. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Yaşar K.'nın kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık suçu işlediği tespit edildiğine işaret edildi.

Bir ihbar üzerine M.H.Y isimli bir örgüt üyesinin evinde ise FETÖ okullarında bulunan laptop ve hard disklerin saklandığı ortaya çıktı. Bu hard disklerde tüm para transferleri kaçırılan vergiler ile ilgili kayıtlar ortaya döküldü. M.H.Y.'nin evinde yurtta kalan öğrencilere ait 241 senet bulundu. Senetlerde ıslak imzaları bulunan öğrencilerin soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan üniversite öğrencilerinden S.S., örgüte ait Sadi Mazlumoğlu Erkek Öğrenci Yurdu'na, 2012 yılında kayıt yaptırdığını bildirdi. Kendisine fazladan borç senedi çıkarıldığını söyleyen S.S. bunu ödeyemeyince yurttan atıldığını ve zorla belletmenlik yaptırıldığını belirtti.

Tanık S.S. "Onları sorguladığım için beni sevmezlerdi. Öğrenciler arasında PKK sempatizanı olarak gördüğüm, ellerinde PKK kolyeleri ile gezen kişileri yurt idaresine bildiriyordum. Onların burs aldığını öğrendim. Onlara daha iyi davranılıyordu. Böylelikle düşünceleri değiştirileceği söyleniyordu. Ancak herhangi bir değişme görmedim" dedi. Kaynak: Takvim

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 10:20
  1. Erzurum
  2. Kandil
  3. Aziziye
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