FETÖ-PKK-DAEŞ işbirliği belgelendi: Canlı bombaya FETÖ…

Jandarma Genel Komutanlığı'nın TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu’na gönderdiği raporda, FETÖ’cülerin PKK ve DEAŞ ile işbirliği içinde oldukları ortaya çıktı.

FETÖ-PKK-DAEŞ işbirliği belgelendi: Canlı bombaya FETÖ…
Eklenme: 02 Ocak 2017, 00:18
Bu haber 5.251 kez okundu

TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonuna, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası terör örgütlerinin faaliyetleriyle ilgili rapor sundu. Eldeki istihbari çalışmalar, teröristlerin ifadeleri ve telsiz konuşmaları neticesinde hazırlanıp gönderilen raporda FETÖ’nün PKK ve DEAŞ ile birlikte hareket ettiği, işbirliği içinde olduğunu gözler önüne serdi.

ABD VE NATO SÖZ VERMİŞ

Belgede; PKK’lı üst düzey bazı yöneticilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonbaharda devrileceğine dair ABD ve NATO’nun kendilerine söz verdiği, direnmesi durumunda ise FETÖ, PKK ve diğer sol örgütlerle Gezi’den daha büyük bir iç karışıklık çıkartacağı şeklinde bilgiler geldiği belirtildi. Ayaklanmayı başlatacak olanların da PKK terör örgütü, 9 sol terör örgütü, Nusayriler, Aleviler, Fetullahçılar ve duyarlı halk kesimi olduğu şeklinde bilgi yer aldı.

PKK-GÜLEN İŞBİRLİĞİ İTİRAFI

Bölücü terör örgütünün Avrupa Sorumlusu Zana Azad isimli teröristin 26 Nisan 2016’da sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda; “Fetullah Gülen’i sevmediğimi herkes bilir. Ama AKP-DEAŞ faşizminin yıkılması için devrimci halkların Gülen’le yaptığı işbirliği en doğru karardır” şeklinde mesaj paylaştığına vurgu yapıldı. Böylece ittifak yaptıkları ortaya çıktı.

ASKERE EYLEM YAPMAYIN

Darbeye katılan FETÖ üyesi rütbeli iki kişi, Şırnak Uludere bölgesinden Kuzey Irak’a geçti. FETÖ’cülerin geçişinin ardından teröristleri telsizinden uyararak , "Askerlere eylem yapmayın"  talimatı verdi.  Bir teröristin itirafında bölgede görev yapan FETÖ’cü subayların DEAŞ’lı teröristlerin sınırdan geçirdikleri patlayıcılardan haberleri olduğunu, geçmeden önce FETÖ’cü askerlere bilgi verildiği belirtildi.

ŞOKE EDEN İTİRAF

Gözaltına alınan Suriye uyruklu Muhammed El Süleyman sorgusunda, patlayıcıları Türkiye’ye Elvan Yüzbaşı olarak tanıdığı istihbarat görevlisine aktardığını söyledi.  Elvan Yüzbaşı olarak bilinen Jandarma Astsubay Başçavuş İrfan Çetinkaya'nın ihraç edildiği ortaya çıktı.

 

Kaynak: Akşam Gazetesi

 
Etiketlerfetödaeşpkkterör örgütleriTwittercanlı bombatürkiyeterör saldırıları
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Timurtaş Hoca'nın gece kulübü saldırısına 18 yıl önceki yorumu
  • Üst akıl kaos planı için düğmeye bastı: İç savaş planı…
  • DAEŞ El Bab’a militan yığdı… Büyük savaşa hazırlanıyor!
  • Ruhani’den ‘Ortaköy’ açıklaması
  • Terör saldırısında ABD'nin parmağı var mı? Amerika neden bu kadar telaşlandı..
  • Sesi duyup kapıyı açtılar… Suçüstü yakaladılar!
  • İngiliz medyasından küstah paylaşım! Batının terör seviciliği bitmiyor
  • FETÖ-PKK-DAEŞ işbirliği belgelendi: Canlı bombaya FETÖ…
  • Chicago'nun cinayet bilançosu: 762 kişi öldü
  • PKK'lı kansız teröristten alçak paylaşım!
  • DAEŞ’ten Türkiye’ye alçak tehdit!
  • Ünlü iş adamının kızı da hayatını kaybetti
  • Terörist olduğu iddia edilen kişinin kim olduğu ortaya çıktı
  • Türkmenistan'dan İran'a büyük şok!
  • Bakanlık 'provokasyon' görüntüleri üzerine harekete geçti
  • İşte polisin elindeki tek fotoğraf!
  • PKK'dan şüphe uyandıran çıkış: Biz yapmadık
  • Polis Reina teröristini o ilçede ev ev arıyor!
  • Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğüne roketli saldırı
  • Teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı
  • O ülkede yılbaşı gecesi katliam!
  • 'Reina saldırısı CIA'in Erdoğan'a cevabıdır'
  • İstanbul'daki cami saldırısını yapan 15 yaşındaki genç yakalandı!
  • Medvedev'den telefon: Tesadüf değil!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ