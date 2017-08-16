FETÖ piyon PKK taşeron!

15 Temmuz'da işgal ve kaos planı başarısız olan FETÖ’nün üst düzey hainleri ile terör örgütü PKK temsilcilerinin, “Türkiye’de ses getirecek eylemler” konusunda işbirliğine gittiği belirlendi.Teröristbaşı Fetullah Gülen’in video mesajı ve ele geçen suikast ile bombalı saldırılara yönelik mühimmatların, terör ittifakının harekete geçtiğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

NEOKARGAŞA İTİRAFI

FETÖ, videolu mesajında 15 Temmuz’daki darbe girişiminde iç karışıklık çıkarılmak istendiğini, aynı hedefe bu defa Türkiye’de önemli isimlere düzenlenecek suikastlarla ulaşmak istediklerini itiraf etti. Gülen’in ‘Neokargaşa’ adını verdiği kanlı plana göre, düzenlenecek suikastlerle, Türkiyşe’de iç karışıklı çıkarılacak. Teröristbaşının bu mesajını hem örgütün kripto birimlerini harekete geçirmeye yönelik talimat olduğu hem de suikastların FETÖ’cüler tarafından yapılması halinde dünya kamuoyuna “Bakın ben demiştim, Türkiye’de hükümet suikastler yaptı, bizim üzerimize atıyor” diyeceği değerlendiriliyor. Feto’nun, ‘suikast talimatı’ verdiği mesajının, Batı’dan gördüğü desteği devam ettirebilmek için Türkiye’nin suçlamalarına karşı bir ön alma ve ülke aleyhine yaptığı kara propagandayı sürdürme amaçlı olduğu da bildirildi. Mesajın,suikasta kurban giden Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Karlov’un öldürülmesinde olduğu gibi, FETÖ’nün uykudaki hücrelerine dönük olduğu belirtildi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Videoda Feto örgüt mensuplarına hem ‘ayakta kalın’ ümiti aşılamaya hem de suikast eylemleri yapın mesajı veriyor” dedi.

2019 ÖNCESİ KARGAŞA

İstihbarat birimlerine ulaşan bilgilere göre, Feto’nun suikast talimatlı videosu, PKK ile FETÖ’cüler arasında 15 Temmuz’dan sonra varılan ‘ortak eylem’ anlaşmasının hayata geçirildiğinin göstergesi. Daha önce 12 terör örgütü ile güçbirliğine giden PKK’nın, FETÖ ile de Afrin operasyonu’ öncesinde terör eylemleri yapmak konusunda anlaştığı belirlendi. Terör ittifakının 3 seçimin birden yapılacağı 2019 yılından önce kaos ortamla oluşturulması konusunda da ortak hareket kararı aldığı bilgisine ulaşıldı. Çalışmalarını daha da yoğunlaştıran güvenlik güçleri hemen hemen her gün gerçekleştirdiği operasyonlarda FETÖ, PKK ve DEAŞ’lı teröristleri saldırı hazırlığındayken ele geçiriyor. Eskişehir’de, bir FETÖ’cünün evine yapılan baskında kalem şeklinde suikast silahı bulunması, Adana’da PKK’nın kullandığı villada 12 polis üniforması ve 1.5 ton patlayıcı ile Ankara’da suikast ve 10 ayrı araçla katliam planlandığının ortaya çıkması terör ittifakının eyleme dönüştürüldüğünün göstergesi olduğu kaydedildi.

Polis üniformalı teröristlerin hedefi Ankara

Adana'da PKK’nın cephanelik villasında çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Kanlı örgüte ağır darbe vurulan operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan bir buçuk ton amonyum nitrat, 12 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 24 el bombası, 12 hücum yeleği, 12 Ankara armalı polis üniforması, binin üzerinde mermi ve çeşitli malzemeler ele geçirilmişti. Elde edilen bilgi ve malzemeler, teröristlerin Ankara’da suikast, 10 ilde de bombalı saldırı düzenlemeyi planladığını ortaya çıkardı. Ankara armalı polis üniformalarının da yine teröristler tarafından dikkat çekmemek için kullanılmak üzere hazırlandığı tespit edildi. PKK’lı teröristlerin son yıllarda büyük şehirlerde düzenlediği saldırılarda polis üniforması kullanması dikkati çekmişti. 30 Temmuz 2015’te Adana Pozantı’da 2 polisin şehit olduğu saldırıda öldürülen 2 teröristin Özel Harekat üniforması giydikleri görülmüştü. PKK’lılar son olarak Hakkari’de yine polis üniforması ile saldırı düzenlemişti. Bu bilgiler üzerine başta Ankara olmak üzere Türkiye genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Ayrıca villada ele geçirilen hücum yeleği ve polis üniformalarının sayısından, her yerde aranan teröristlerin 12 kişi oldukları tespit edildi.