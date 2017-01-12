FETÖ parmağı… İşte kanlı saldırıdaki kirli iş birliği

İzmir Adliyesi'nde şehit polis Fethi Sekin'in büyük bir katliamı kahramanca önlediği saldırıyla ilgili soruşturmada FETÖ kuşkusu öne çıktı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren eli kanlı terör örgütü PKK'nın ilk kez adliyeyi hedef alması ve FETÖ soruşturmalarını yürüten savcıların odalarını roketle vurmayı planlaması eylemin arkasındaki üst aklın FETÖ olduğunu kuşkusunu öne çıkardı.

HEDEF GÖZDAĞI VERMEKTİ

Bayraklı Adliyesi'nde hâkim ve savcıların kullandığı C Kapısı girişinde 5 Ocak günü PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can da hayatını kaybetmişti. PKK'lı iki terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde patlama sonrası teröristlerin yan yana değil de neden iki farklı noktada olduğu da aydınlandı. Bombalı aracı düşündükleri zamandan önce patlatmak zorunda kalan teröristlerden birinin RPG-7 roketatarla PTT İzmir Posta İşleme Merkezi'nin arka giriş kapısına yöneleceği, diğer teröristin de arkadaşının fark edilmesi durumunda Kalaşnikof'la güvenlik güçlerine saldırmayı planladığı belirlendi. Teröristin roketatarla bu noktadan atış yaparak, FETÖ soruşturmalarını yürüten C Blok ikinci katta bulunan ve pencereleri PTT'nin arka kapısına bakan savcıları vurmayı hedeflediği tespit edildi. Savcıları şehit edip FETÖ ile ilgili soruşturmaları zayıflatmayı ve diğer savcılara da gözdağı vermeyi amaçlayan bu kanlı eylem hazırlığı dikkatleri hain terör örgütü FETÖ'nün rolüne çevirdi.