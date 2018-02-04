FETÖ, paraları kiliseye yatırmış

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nca hazırlanan "FETÖ'nün ideolojisi" raporu örgütün çirkin yüzünü ortaya koymaya devam ediyor. Terör örgütü FETÖ'nün kayıtdışı paraları yurtdışında kilise yapmak için kullandığı ortaya çıktı. Daha önce örgütte yer almış bir itirafçı FETÖ'nün topladığı paraların nasıl kullanıldığını anlattı. İtirafçı ifadesinde, "Cemaatin değişik gelir kaynakları vardır. Bunların başında her yıl toplanılan himmet toplantıları vardır. Bu toplantılara katılanların bir yıl içinde verecekleri para miktarı tayin edilir. Bunlarla ilgili herhangi bir kayıt olmadığı gibi makbuz da kesilmez, gizlilik esastır, imamların uhdesindedir. Ayrıca himmetlerin dışında cemaat fertlerinden düzenli olarak toplanan aidatlar vardır. Tüm bu paralar haricinde ve diğer ticari faaliyetlerle (dershane, okul vs.) toplanan paraların yüzde 15'i direkt Gülen'e gider. Bunu ne amaçla kullandığını sadece Gülen bilir. Yurt dışında özellikle kiliselerin yapımı ve faaliyetleri ile o ülkedeki seçimlere de bu paradan yardım yapıldığı bilinmektedir" dedi.

TOPLANAN PARALARI TEFECİLERE VERİP KENDİ AMAÇLARI İÇİN KULLANMIŞLAR

Dini duyguları istismar ederek kayıt dışı, gizli ve kaynağı belirsiz paraları kasasına koyan FETÖ'nün, gelir sağlamak amacıyla tefecilik suçunu işlemekten de geri kalmadığı da belirlendi. Buna göre, Konya'da üst düzey örgüt elemanları, örgüt adına sanayici ve iş adamlarından "yardım, zekat, kurban ve himmet" adı altında para topladı. Bir dönem toplanan bu paralar, tefecilikten sabıkalı kişiye verilerek tefecilik faaliyetlerinde kullanması sağlandı. Daha sonra bu paralar, örgüt tarafından çeşitli iş ve sanayi kollarında değerlendirildi. Raporda, "FETÖ'nün oluşturduğu ekonomik sistemin, ülkenin kaynaklarının sömürülüp yurt dışına aktarılmasına neden olmasının yanında uzun vadede ülkede bütün mal ve mülkün sahiplik veya kontrol olarak örgütte toplanmasını sağlayacağı" yönündeki tespitlere işaret edildi.

GÜLEN KUTSAL HOCA PAYI ALMIŞ

Örgütte toplanan kaynağı belirsiz himmet parasından, örgüt elebaşı Gülen'e ayrılan kısmına ise "kutsal hoca payı" denildi. Alınan ifadeler ve ele geçirilen dokümanlarda kurban amacıyla kişi başı toplanan 600 liranın, yaklaşık 100 lirasıyla yurt dışında kurban kesildiği ve bir kısmının bu ülkedeki örgüte bağlı okula dağıtıldığı, geri kalan 500 liranın ise örgüte aktarıldığı tespit edildi. Yine ramazan ayında iftar yapmak ve Türkçe Olimpiyatları için toplanan paraların da buna benzer şekilde örgüte aktarıldığı anlaşıldı. FETÖ'nün hedeflediği ekonomik sistemin gerçekleşmesi halinde ise örgütte toplanan tüm mal ve mülkün sorgulama hakkı olmayan, koşulsuz itaat kültürüyle yetiştirilen kişilerden oluşan "Başyüceler" adlı ufak zümrenin denetiminde olacağı vurgulandı.