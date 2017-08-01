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FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ-PDY operasyonunda bylock kullandığı tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.

01 Ağustos 2017 Salı 11:37
FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

FETÖ-PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı bylocku kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Kütahya, Kastamonu, Tokat, Yozgat, Antalya, Hatay, Bitlis, Kocaeli, Kahramanmaraş, Çanakkale, Malatya, Batman ve Manisa illerinde 64 ayrı noktada başlatılan operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. 30 firrari şüpheli ise aranıyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:37
  1. İstanbul
  2. Balıkesir
  3. Kocaeli
  4. Antalya
  5. Bursa
  6. İzmir
  7. Kahramanmaraş
  8. Malatya
  9. Mersin
  10. Çanakkale
  11. Batman
  12. Manisa
  13. Hatay
  14. Çan
  15. Kütahya
  16. Yozgat
  17. Tokat
  18. Bitlis
  19. Kastamonu
  20. Mers
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