FETÖ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ-PDY operasyonunda bylock kullandığı tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.01 Ağustos 2017 Salı 11:37
FETÖ-PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı bylocku kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Kütahya, Kastamonu, Tokat, Yozgat, Antalya, Hatay, Bitlis, Kocaeli, Kahramanmaraş, Çanakkale, Malatya, Batman ve Manisa illerinde 64 ayrı noktada başlatılan operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. 30 firrari şüpheli ise aranıyor.