FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilerek, faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin operasyonlar kapsamında şüpheliler R.D. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Ö. tutuklandı, R.D adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.