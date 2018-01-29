FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda yakalanan iki kişiden biri tutuklandı.29 Ocak 2018 Pazartesi 22:22
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilerek, faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin operasyonlar kapsamında şüpheliler R.D. ve A.Ö. gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Ö. tutuklandı, R.D adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.