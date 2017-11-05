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FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

Ağrı merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

05 Kasım 2017 Pazar 10:23
FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme ağı olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 2 Kasım 2017 günü ilimiz merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Van, Diyarbakır ve Elazığ illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda aralarında polis, öğretmen, imam, memur, esnaf ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüphelinin ise yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 10:23
  1. Ağrı
  2. FETÖ
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