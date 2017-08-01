FETÖ operasyonunda 10 kişi adliyeye sevk edildi

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki dün düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve ’ByLock’ kullanıcısı oldukları iddia edilen 5’i kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karaman, Konya, İzmir, Bursa, Niğde, Kayseri, Mersin, Adana ve Malatya illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan aralarında öğretmen, işçi ve öğrencinin de bulunduğu 5’i kadın 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Gözaltı kararı bulunan 5 kişinin yakalanması için halen çalışmaların sürdüğü öğrenildi.