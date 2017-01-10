FETÖ operasyonları sürüyor: 21 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kaçakçılık ve organize suçlar şube müdürlüğü ekipleri Ankara ve Kırklareli illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 22 ekip halinde 90 polisin katıldığı operasyonda, aralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrenci olanlar, iş adamları, daha önce mesleklerinden ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 3'ü kadın 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ele geçirilen delillere el konuldu. Gözaltına alınanların bir kısmının Bylock kullandığı, Bank Asya'da katılım hesaplarının bulunduğu, terör örgütünün toplantılarına katıldıkları ve himmet verdikleri öne sürüldü.
Eklenme: 10 Ocak 2017, 14:23
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