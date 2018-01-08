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FETÖ okulunda şoke eden manzara! Ayrı kapılardan...

Antalya'nın Kemer ilçesinde kapanan FETÖ/PDY okulunda 1'i gizli 3 oda bulundu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:52
FETÖ okulunda şoke eden manzara! Ayrı kapılardan...

FETÖ tarafından 'Güven Koleji' adıyla Kemer'de işletilen özel okula 15 Temmuz sonrası el konularak, hazineye devredildi. Geçen yıl şubat ayında ilçeyi ziyaret eden dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 3 katlı binanın adliyeye çevrilmesi talimatını verdi. Tadilat çalışmaları sürerken, binanın üst katında 2 ayrı odayla birlikte bodrum kattaki tuvaletten geçilen gizli bir oda daha bulundu. Tuvaletlerin arasındaki boşlukta bulunan ayrı bir kapıdan girilen gizli odada kanepeler ve kitaplar bulunduğu belirlendi. Odada çeşitli kitaplar ve kıyafetler de olduğu kaydedildi.

BİNA TEKRAR OKUL OLARAK KULLANILACAK

Adliye olması yönünde karar alınan binanın tekrar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilerek bu yıl eylül ayından itibaren ortaokul olarak hizmet vermesinin planlandığı belirtildi. Binada asılı olan 'Kemer Adliyesi' tabelası da söküldü.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 18:52
  1. Güven Koleji
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