FETÖ öğrencilere 'kod isim' vermiş

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Savcı Ömer Yurdusev tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklu 4 asker hakkında hazırlanan 41 sayfalık iddianame, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, tutuklu asker Ferhat Konuş hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, Nihat Karcı, Murat Akyol ve Mustafa Avcı hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasının verilmesi talep edildi.





"Öğrencilerin birbirlerini görmemelerine özen gösterildi"

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in örgüt üyelerine verdiği talimatlarda, adliye, mülkiye veya başka hayati bir alanlarda bulunmalarının basite alınmaması gerektiğini ve gelecekteki çalışmalarda örgüt üyelerinin o ünitelerdeki garantisi, varlıklarının teminatı olduğunu söylediği vurgulanan iddianamede, FETÖ/PDY hakkında yürütülen soruşturmalarda elde edilen bilgiler doğrultusunda, örgütün evlerine giden öğrencilerin her birine "kod isim" verildiği ve birbirlerini görmemesine özen gösterildiği kaydedildi.

Örgütün eğitim alanlarında, dershaneler, evler ve öğrenci yurtlarına giden çocukların gruplar halinde çalıştırıldığı kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Eve gelen farklı gruptaki öğrencilerin birbirlerini görmemesine özen gösterilmekte. Örgütün önemli bir ayağını toplumun çeşitli kesimlerinden özellikle de kırsal bölgelerden şehirlere gelen fakir aile çocukları oluşturmaktadır. Örgütün okul ve dershanelere yönelmesinin temel amacı örgüte öncülük edebilecek ve zamanla kadrolarında yer alabilecek zeki kişileri yetiştirmektir. Örgütle teması sağlanan öğrenciler, ağabeylerin veya ablaların sorumlu oldukları evlere dağıtılmaktadır. Öğrenciler belirli bir okula yerleştirilmek isteniyorsa, sınavlara birkaç ay kala gruplar halinde farklı yurtlara çıkarılmaktadır. Bu gruplar daha sonra daha küçük gruplara ayrılmaktadır. Her öğrenciye kod adı verilmektedir. Mülki idare, emniyet, TSK ve yargı gibi stratejik kurumlar için hazırlanacak öğrenciler, daha özel şartlarda seçilip, özel şartlarda hazırlanmaktadır. Bunlara hücre tipi yapılanma modeli uygulanmakta, askeri okullara, polis akademisi ve polis kolejine sokulacak öğrenciler, kesinlikle kendi dershanelerine gerçek isimleri ile kayıt edilmemektedir. Bu öğrencilere sınav soruları önceden verilerek ezberletilmekte ve bu husus örgüt jargonunda 'Fetih okutmak' olarak adlandırılmaktadır.

Sıkıyönetim listeleri

Terör örgütünce başlatılan darbe girişiminin bastırılmasının ardından bu kapsamda başlatılan operasyonlarda, TSK'nın komuta kademesinde yuvalanmış birçok FETÖ/PDY terör örgütü mensubunun yakalandığı anlatılan iddianamede, TSK içindeki örgüt üyelerinin, 15 Temmuz 2016 günü saat 21.30'da "Karar sorumlularının belirlenmesi", "Hazırlık İkazı ve Birlik intikali", "Katılışlar" konulu mesaj formu ve saat 22.15'de "Sıkıyönetim Direktifi" konulu mesaj formu ve eklerinin örgüt üyelerine gönderildiğinin tespit edildiği vurgulandı.



İddianamede, 16 Haziran 2016 tarihli ve saat 00:30'da Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince tanzim edilen tutanakta, Bursa'da yakalanan İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Yurdakul Akkuş'un, kendisini "Sıkı Yönetim Komutanı" olarak ilan ettiği ve devamında sevk ve idareyi almak istediği kaydedildi.



"Sıkıyönetim Bölge Komutanları, İl Sıkı Yönetim Komutanları' başlıklı 84 kişinin rütbesi, adı, soyadı ve sicili ile sözde atandığı yer bilgilerini içeren listenin bulunduğu vurgulanan iddianamede, albay ve general rütbesindeki subaylara ait isim listesinde, "Sıkıyönetim Mahkemesi Görevlendirme Listesi" başlıklı toplam 413 kişinin adı, soyadı, mevcut görev yeri ve sözde atandığı yer bilgilerini içeren askeri hakimlerin isim listesinin, "Atama Listesi-Diğer Atamalar" başlıklı 450 kişinin rütbesi, adı, soyadı, sicili, görev ve sözde atandığı yer bilgilerini içeren eden albay ve general rütbesindeki şahıslara ait isim listesi bulunduğu belirtildi.



Kamu bankaları da yağmalanacakmış



Devlet ekonomisinin kendi denetimlerine alınması, yeri geldiğinde bankalardaki paraların yağma edilmesi için Ekonomi Bakanlığı, Merkez Bankası, Halkbank, Vakıfbank'a sözde genel müdür, başkan atamaları yapacakları kaydedilen iddianamede, "Müteakiben ele geçirdikleri bankacılık sistemi üzerinden Merkez Bankasını, Halkbank'ı ve Vakıfbank'ı yağmalayacakları, yandaşlarına peşkeş çekecekleri, vatandaşın iletişimini usulsüz olarak denetim altına alacakları, dinleyecekleri sonucuna ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.