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FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş

Fetullah Gülen'in talimatıyla ABD Başkanı Barack Obama'nın akrabalarına Kenya'da bulunan FETÖ okullarında ücretsiz eğitim verildiği ortaya çıktı.

FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
Eklenme: 24 Aralık 2016, 11:17
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TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun ön taslak raporunda ortaya çıkan bilgiye göre Fetullah Gülen'in talimatıyla ABD Başkanı Barack Obama'nın akrabalarının Kenya'daki cemaat okullarında 'ücretsiz' olarak okutulmuş.

TASLAK RAPOR HAZIRLANDI

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun ön taslak raporunda, Fetullah Gülen'in talimatıyla ABD Başkanı Barack Obama'nın akrabalarının Kenya'daki cemaat okullarında 'ücretsiz' okutulduğu bilgisine yer verildi. 936 sayfalık taslak rapor komisyon uzmanlarınca hazırlandı. Komisyon üyelerinin henüz okumadığı ve netleşmeyen raporda, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına geniş yer verildi.

Örgütün, 160 ülkeyi kapsayan 'Dev bir network' haline geldiği belirtilerek, Obama döneminde daha da geliştiklerine dikkat çekildi. Raporda, "Özellikle ABD ile ilişkilerine her zamankinden de özel bir önem vermiştir. ABD'deki örgüt okullarının sayısı bu dönemde hızla artmıştır. Üst düzey yetkililerle yakın ilişkiler geliştirilmesi için hiçbir masraftan kaçınılmamış, seçim bağışlarında bulunulmuştur" denildi.

TALİMAT GÜLEN'DEN

Gülen'in talimatıyla Obama'nın Kenya'daki akrabalarının cemaat okuluna alındığı vurgulanan raporda şu tespit yapıldı: "FETÖ'nün 2007 yılı itibarıyla İstanbul İl İmamı olan ve akabinde Kenya Ülke Sorumlusu olarak atanan Ahmet Kara, Barack Obama'nın başkanlık yemin törenine davet edilen şahıslar arasında yer almıştır. Obama'nın başkan adayı olmasıyla birlikte, Ahmet Kara'nın Fetullah Gülen'in talimatı doğrultusunda, Obama'nın Kenya'da yaşayan ailesiyle ilgilenmesi, akrabalarının çocuklarını gruba ait okula ücretsiz kabul etmesi ve aile fertleriyle iyi ilişkiler tesis etmesinin sonucu olarak gerçekleşmiştir."

 
EtiketlerBarack Obamafetöobamanın akrabalarıkenyafetö okulları
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Zekeriya gökçe

Fetö nün özel okullarında çocukları bedava okuyanların kimler olduğuna neden bakılmıyor? Bu kişilerin devlet kademelerinde üst yönetici olmaları doğru mu? cumhurbaşkanımız: " acımayacaksın yoksa acınılacak hale düşersin" derken bunlar kolada fındık kovalıyorlar.

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Yavuz Karakaş

Bizde burda obamadan gulenin iadesini bekliyoruzçöldeki bahtsız bedevi bile bizden daha şanslıhaberimiz yok

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