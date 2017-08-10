FETÖ, o ülkede çok güçlü

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Kırgızistan'da çok güçlü. Uzun yıllardır bu ülkede okulları var. Dikkatli olmanızı arzu ediyoruz. Bir an önce o okulların Maarif Vakfı diye ülkemizin kurduğu devlet okullarına devredilmesini arzu ediyoruz." dedi.

Erdem, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğinde yürütülen "Kırgızistan'da Din Eğitiminin Geliştirilmesi Yaz Eğitim Etkinliği" final programına katıldı.

Ortak bir medeniyetin evlatları olarak Türkiye ve Kırgızistan'ın birbirini ne kadar iyi tanırsa yapılan iş birliklerinden o kadar etkili sonuçlar alınacağını belirten Erdem, "Bizler büyük bir aileyiz. Birlik ve beraberliğimizden doğacak gücün farkında olmalıyız. Bizler aynı dinin mensuplarıyız. Yüce dinimiz bizleri kardeş olarak tanımlıyor." dedi.

Türkiye ile Kırgızistan'ın dost ve kardeş ülke olarak karşılıklı tecrübe aktarımını artırması ve ortak değerleri güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, "Kırgızistan'daki ilahiyat fakültelerinde ve imam hatip liselerinde okuyan öğrenciler, TİKA, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Diyanet Vakfı ve bu okulun önderliğinde güzel bir proje başlatıldı ve o projenin son günlerini yaşıyorsunuz. Sizleri bu proje kapsamında ağırlamaktan onur duyduk." diye konuştu.

- "Eş, dost, kardeşlerinize bu teröristlerin okullarına gitmemelerini söyleyin"

Erdem, Türkiye'nin 15 Temmuz'da darbe girişimi yaşadığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"FETÖ denen alçak örgütün planlarıyla ülkemiz 250 şehit ve birçok gazisiyle terör olayını bertaraf etti ama ben biliyorum ki Kırgızistan'da da çok güçlüler. Çok uzun yıllardır okulları var. Dikkatli olmanızı arzu ediyoruz. Bir an önce o okulların Maarif Vakfı diye ülkemizin kurduğu devlet okullarına devredilmesini arzu ediyoruz. Ülkemiz bu noktada temaslarını yürütüyor. Eş, dost, kardeşlerinize bu teröristlerin okullarına gitmemelerini söyleyin. Çünkü bu okullara gidenlere büyük ihtimalle vize vermiyoruz. Hatta ailelerini bile Türkiye'de istemiyoruz. Bu bakımdan dikkatli olmak gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu projenin her aşamasından haberinin olduğuna değinen Erdem, "Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla bu iş ileriki dönemde inşallah daha da büyüyecektir. TİKA her zaman olduğu gibi güzel bir katkı verdi. Ankara ve Uludağ üniversitelerinin hocaları burada güzel eğitimler verdi." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından proje kapsamında Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelen akademisyenlere plaket, ilahiyat fakültesi ve imam hatip lisesi öğrencilerine de katılım belgesi verildi.

Törene, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile yaz okulunda eğitim veren Uludağ ve Ankara üniversitelerinden akademisyenler katıldı.