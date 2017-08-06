FETÖ o hain için üç kişiyi tasfiye etmiş

Hava Pilot Kurmay Albay Oğuz Okuyucu, son YAŞ toplantısında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda tuğgeneralliğe ilk sıradan terfi ederken, Okuyucu’nun terfisinde önemli bir detay ortaya çıktı. Albay Okuyucu, bundan yaklaşık 4 yıl önce Albaylığa birinci sıradan terfi beklerken, devresi olan darbeci Albay Özçetin’in terfisinin önü açılsın diye türlü kumpaslarla hapse tıkıldı. Okuyucu, 2003'te İzmir Askeri Casusluk kumpasında hapse girerken Özçetin o yıl albaylığa ilk sıralardan terfi etti. Özçetin’in adı, Hava Kuvvetleri’nde geleceğin komutanı olarak anılmaya başlandı.

RÜTBESİ SÖKÜLDÜ

Özçetin, 15 Temmuz’da darbe üssü Akıncı’nın Harekât komutanıydı. Darbenin planlaması ve icrasında etkin rol üstlendi. Adı “Akıncı Üssü’nün baş FETÖ’cüsü” olarak anılan Ahmet Özçetin, darbenin başarısız olmasıyla birlikte TSK’dan ihraç edildi, kumpaslarla aldığı rütbeleri söküldü. Özçetin Sincan’da yargılandığı sırada, albaylıkta bir yılını geride bırakan Hava Pilot Kurmay Albay Okuyucu, iade-i itibarla birinci sıradan tuğgeneralliğe terfi etti. YAŞ’taki terfi kararlarıyla birlikte bugün Okuyucu, “2020’lerin kuvvet komutanı” olarak geçen isimler arasına girdi. Hava Kuvvetleri’nde 1. Sıradan tuğgeneralliğe terfi eden Okuyucu, Askeri Casusluk Davası’ndan yaklaşık 3 yıl cezaevinde yattıktan sonra 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na geri dönmüştü.

1 YILDA GENERAL

Okuyucu, Yargıtay tarafından beraat kararının onaylanmasının ardından da rütbe takarak Albay oldu. Okuyucu, Albay rütbesini taktıktan 1 yıl sonra, 3 yıllık kurmaylık kıdeminin de eklenmesiyle birlikte bu yıl Tuğgeneralliğe terfi etti. Başarılı bir F-16 pilotu olan ve FETÖ kumpasına uğrayana kadar, yüksek sicil notları, ilk sıradan terfilerle parlak ve önü açık bir subay olarak tanınan Okuyucu’nun kariyerindeki açık, son YAŞ kararıyla birlikte kapanmış oldu.

TEK SUÇU AYNI DEVRE OLMAK

Albay Okuyucu’nun FETÖ mağduru olmasına neden olan kumpas zincirinde önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. 1993 devresi olan Oğuz Okuyucu, “Akıncı Üssü’nün Baş Fetöcüsü” olarak anılan Ahmet Özçetin ile aynı devre idi. Devresinde birinci sıradan albaylığa terfi beklediği yıl türlü kumpaslara uğradı. 1993 devresinde terfi için 4. Sırada bulunan Ahmet Özçetin’in önünün açılması ve kuvvetteki geleceğinin parlatılması için önündeki üç kişinin elenmesi gerekiyordu.

İLK SIRADAYDI

1993 devresinde terfi bekleyen kurmay yarbaylardan birinci sırada Okuyucu, ikinci sırada Murat Polat ve üçüncü sırada Zeki Aşım bulunuyordu. Her üç isim de tasfiye edildi. Parlak bir kariyeri bulunan Oğuz Okuyucu, en ağır bedeli ödedi ve İzmir Casusluk davası kapsamında yıllarca hapis yattı.

FETÖ PARLATTI

Tasfiyeler sonrası önü açılan Özçetin ise 1993 devresinden Albaylığa ilk sıradan terfi etti. Bu terfi ve ardından gelen güçlü atamalarla Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda önü açılan, “geleceğin komutanı” olarak parlatılan Özçetin, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi öncesi de darbenin üssü Akıncı’ya Harekât Komutanı olarak atandı. 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’ndeki darbecilere komuta eden Özçetin, FETÖ darbe girişiminin planlanması ve icrasında üstlendiği etkin rolle adından söz ettirdi. 

Beni Akıncı’ya o davet etti

Darbeci subayların ifadelerinde Özçetin’e, Akıncı'daki darbe planlamalarındaki etkinliğiyle işaret edilmişti. Üssün ikinci imamı olduğu savcılıkça tespit edilen, Anafartalar Kolejleri’nin sahibi Hakan Çiçek, ifadesinde, “Özçetin, beni Akıncı üssüne davet etti” demişti. Özel Harekât'ı bombalayan pilot Mustafa Azimetli de, uçuş direktiflerini Özçetin’den aldığını anlattı. Tuğgeneral Hakan Evrim de yine Özçetin’e işaret eden isimler arasındaydı.

İddianamede, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Gölbaşı Polis Özel Harekât, Emniyet Özel Harekât, Ankara Emniyet Müdürlüğü gibi alanları bombalayanların ve Akıncı Üssü önüne gelen sivillere ateş açan FETÖ’cü askerlerin Özçetin’in davetiyle üsse geldiği aktarılmış, hedef listesinin de Özçetin tarafından getirildiği ifadelerde yer almıştı.

Akın Öztürk'le yargılanıyor

FETÖ’nün parlattığı Ahmet Özçetin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK’dan ihraç edildi. FETÖ’cüler eliyle geleceğin komutanı olarak parlatılan Özçetin, generalliğe terfi etmeye fırsat bulamadığı gibi türlü kumpaslarla taktığı tüm madalyalar söküldü. Özçetin’i parlatmak için kurulan kumpasların en çok mağdur ettiği isim olan Hava Pilot Kurmay Albay Oğuz Okuyucu ise, cezaevinden çıkıp döndüğü Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda yine ilk sıraya yerleşerek tuğgeneralliğe terfi etti.

HESAP ZAMANI GELDİ

Darbeci Ahmet Özçetin, darbe girişiminin bir snumarası Akın Öztürk'le birlikte 1 Ağustos günü Akıncı Davası’ndan yargılanmaya başlanırken, 2 Ağustos’ta toplanan YAŞ’ta Albay Oğuz Okuyucu ilk sıradan tuğgeneralliğe terfi etti. Albay Okuyucu ile FETÖ’nün türlü kumpaslarla mağdur ettiği diğer hava pilot kurmay albaylar Yaşar Kadıoğlu 2. Sıradan, Fidan Yüksel ise 3. Sıradan tuğgeneralliğe terfi ettirildiler. Albay Okuyucu ile birlikte Ahmet Özçetin kumpaslarına uğrayan ve emekli olan diğer iki pilot Murat Polat ile Zeki Aşım ise geri dönmedi.

Yeni Şafak