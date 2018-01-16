FETÖ Mozambik’te üniversite açıyor!

SELİM YAZICI / ANKARA - Akit’in ulaştığı bilgilere göre, KHK’larla ihraç edilen ve firari olan terör örgütü üyesi sözde akademisyenler, Pensilvanya’dan gelen talimatla, örgütün hâlâ güçlü olduğu Mozambik’te kurulacak üniversitenin kadrosunu oluşturacaklar.



Türkiye’de bulunan bazı FETÖ’cü öğretim üyelerinin de ülkeden çıkışta dikkat çekmemek üzere sömestr tatilini bekledikleri ve tatil bahanesiyle çıkış yaparak Mozambik’e geçecekleri belirtiliyor. Türkiye’de etkin oldukları kurumlardaki elemanları aracılığıyla ‘soruları çalmak’, ‘sınav belgeleriyle oynamak’ gibi metotlarla aldıkları akademik unvanlarla yurtdışında Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunmaya hazırlanan FETÖ’cü hainlerin, bu çalıntı akademik unvanlarının iptal edilmesi bekleniyor.



FETÖ’cülerin Mozambik’teki çalışmalarının sözde üniversite projesiyle sınırlı olmadığı; örgütün bu ülkede ‘Zaman Afrika’ adıyla bir de gazete çıkarmaya hazırlandığı da belirlendi. Söz konusu gazete için FETÖ’nün ülke imamı Murat Kurt, eşi ve emekli polis olan babası Şaban Kurt’un ortak olduğu bir şirket; bu şirkete bağlı olarak da FETÖ imamının babasının işlettiği bir matbaa kurulduğu da tespit edildi. FETÖ’nün süper lüks DecoAssos isimli bir otel/rezidans inşa ettiği Mozambik’i, Doğu Afrika’daki yeni üssü yapmayı planladığı yönünde bilgiler geliyordu. Üniversite ve gazete projeleriyle birlikte bu bilgilerin ciddiyeti bir kat daha artmış oldu.